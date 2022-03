La Toyota Mirai en vente au Québec dès ce printemps

Toyota Canada a confirmé que la nouvelle génération de sa voiture électrique à hydrogène, la Mirai, fera son apparition sur le marché canadien dès ce printemps à un prix de départ de 54 990 $.

Le Québec et la Colombie-Britannique seront les deux provinces canadiennes priorisées puisqu’elles possèdent les infrastructures de ravitaillement adéquates.

Cette nouvelle Mirai n’a plus rien à voir avec le modèle que nous avons connu il y a de cela quelques années. Cette deuxième génération repose à présent sur la nouvelle plateforme GA-L de Toyota avec une configuration de type propulsion plutôt qu’à traction comme la première Mirai.

Cette nouvelle mouture adopte l’allure d’un coupé et offrira un centre de gravité plus bas et une meilleure répartition des masses entre l’avant et l’arrière. Ces caractéristiques permettront, selon les dires du constructeur, d’offrir une expérience de conduite plus sportive.

Photo: Toyota

Deux versions au menu

La Toyota Mirai 2022 adopte une approche plus luxueuse que celle qu’elle remplace. Elle se déclinera en deux versions : XLE (54 990 $) et Limited (76 750 $). Bonne nouvelle, la version d’entrée de gamme est beaucoup plus abordable que l’ancienne génération de Mirai qui, on se souvient, avait un prix de départ de 73 870 $.

La XLE vient de série avec toutes les aides à la conduite de la suite Toyota Safety Sense 2.5+ comprenant notamment le système précollision avec détection des piétons ainsi que l’assistance aux intersections et à la direction en cas d’urgence. Cette variante de la Mirai sera également munie de sièges chauffants en cuir synthétique, de roues de 19 pouces, d’une recharge sans fil pour téléphone et d’un système de visionnement en plongée. La version Limited ajoute des roues chromées de 20 pouces, des sièges avant et arrière chauffants et ventilés, un système d’éclairage d’ambiance multicolore, un rétroviseur intérieur à affichage numérique, un système d’affichage tête haute en couleur, un hayon assisté, un système de commande automatique de la température à trois zones et un système de stationnement évolué.

Photo: Toyota

Une mécanique améliorée

La Toyota Mirai est le premier véhicule à hydrogène produit en série. D’abord lancée en 2015 sur le marché européen, cette dernière sera par la suite dévoilée au Salon de l’auto de Montréal pour ensuite être commercialisée sur notre marché. Pour cette deuxième génération, les ingénieurs ont retravaillé le système électrique de la pile à combustible qui est, en quelque sorte, le cœur de la Mirai puisque cette dernière est en grande partie responsable de la performance du véhicule ainsi que de l’autonomie réalisée. Toyota clame que l’autonomie a été bonifiée de 30% par rapport à son prédécesseur, ce qui permet à la voiture de parcourir une distance estimée jusqu’à 647 kilomètres avec un plein.

Rappelons que la Mirai est une voiture électrique qui produit son électricité grâce à de l’hydrogène contenu sous pression dans un réservoir. Faire le plein d’hydrogène ne nécessite que cinq minutes. Par la suite, une pile à combustible produit une réaction chimique entre l’hydrogène et l’oxygène contenue dans l’air ambiant. De l’électricité est produite à la suite de cette réaction chimique et il en résulte de la vapeur d’eau qui sera expulsée du véhicule par le tuyau d’échappement.

En manque de stations

Au Québec, les stations de ravitaillement en hydrogène sont encore très rares. Ceci dit, le gouvernement provincial a annoncé en janvier un investissement de 15 M$ dans sa filière hydrogène. Deux nouvelles stations sont d’ailleurs censées entrer en service au courant du mois de mars, l’une à Québec et l’autre à Dorval.