Que pensez-vous du Mitsubishi Eclipse Cross 2022?

Je suis sur le point de faire l’acquisition d’un Mitsubishi Eclipse Cross 2022. Avant de conclure la transaction, je serais curieux de connaître l’avis de votre équipe d’experts. Que pensez-vous de ce véhicule?

-------------------------

Bonjour Bernard,

Le Mitsubishi Eclipse Cross est un véhicule utilitaire au format compact qui se positionne entre le RVR et l’Outlander au sein de la gamme du constructeur japonais.

Pour l’année-modèle 2022, Mitsubishi a légèrement revampé l’Eclipse Cross en retouchant les parties avant et arrière. Le volume de chargement a aussi bondi de 18%, le rendant ainsi plus pratique. Guide de l’auto l’a d’ailleurs mis à l’essai sur les routes du Québec au printemps dernier.

Malgré ces quelques changements, tout demeure identique sous le capot. On retrouve encore un moteur turbocompressé de 1,5 L qui génère une puissance de 152 chevaux et un couple de 184 livres-pied.

Photo: Germain Goyer

Bien que nous n’ayons pas été particulièrement emballés par cette motorisation, c’est davantage le rendement de la transmission qui nous a déplu. En effet, le bloc est jumelé à une transmission à variation continue qui s’est avérée véritablement désagréable. Toujours au cours de cet essai, nous avons été à même de constater que l’Eclipse Cross était un véhicule généralement bruyant, sensible au vent et dont l’insonorisation était insuffisante.

Si par le passé l’Eclipse Cross était muni d’un pavé tactile pour contrôler le système d’infodivertissement, le constructeur a eu la brillante idée d’opter pour un écran tactile. En revanche, le système n’est pas des plus intuitifs.

Si vous vous intéressez à l’Eclipse Cross, c’est sans doute pour l’efficacité de son rouage intégral. En effet, au fil des ans, Mitsubishi a pu se bâtir une bonne réputation avec son système S-AWC (Super All Wheel Control). Notons au passage que le constructeur offre une garantie complète de cinq ans ou 100 000 kilomètres sur l’ensemble du véhicule. Quant à la mécanique, elle est garantie pour dix ou 160 000 kilomètres.

Photo: Germain Goyer

Comme nous le mentionnions ci-haut, l’Eclipse Cross est à mi-chemin entre le RVR (VUS sous-compact) et l’Outlander (VUS compact). Il se retrouve donc entre deux chaises et c’est principalement pour cette raison qu’il n’arrive pas à être compétitif. Il est trop cher pour rivaliser avec les VUS sous-compacts et il en offre trop peur pour donner du fil à retordre aux VUS compacts.

Bref, nous sommes tentés de vous orienter vers d’autres produits. Dans le créneau des VUS sous-compacts, le Subaru Crosstrek est incontestablement un choix gagnant. Dans la catégorie suivante, des véhicules comme le Toyota RAV4 ainsi que le Subaru Forester pourraient représenter d’excellents achats.

En vidéo: le Mitsubishi Eclipse Cross 2022