Toyota Prius ou Toyota Corolla hybride?

Avec la hausse du prix du litre d’essence qu’on a observée ces derniers mois, mon mari et moi envisageons l’achat d’un véhicule hybride. Nous aurions aimé nous procurer un véhicule entièrement électrique, mais ce type de motorisation ne cadre pas avec notre mode de vie. Nous nous intéressons actuellement à la Toyota Prius et à la Corolla hybride. Laquelle des deux consomme le moins?

Bonjour Sylvie,

Rassurez-vous, votre mari et vous n’êtes pas les seuls à envisager l’achat d’un véhicule peu énergivore. Avec le prix du litre d’essence qui oscille autour de 1,50 $, bon nombre d’automobilistes remettent en question leurs priorités.

En ce qui concerne la Prius et la Corolla hybride, il faut savoir qu’elles partagent la même mécanique. En effet, toutes les deux sont animées par un moteur atmosphérique à quatre cylindres en ligne de 1,8 L. Il est jumelé à une batterie de 1,3 kWh. La puissance totale s’élève à 121 chevaux dans les deux cas.

Sur le plan de la consommation, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 4,4 L/100 km en ville, 4,5 L/100 km sur route et 4,5 L/100 km en conduite combinée pour la Corolla hybride. Pour la ville et la conduite combinée, les cotes sont les mêmes pour la Prius. Or, la consommation est de 4,5 L/100 sur route. De notre côté, nous avons mis à l’essai la Corolla hybride sur les routes du Québec cet automne. Après un trajet d’un peu plus de 250 kilomètres, l’ordinateur de bord affichait une moyenne de 4,9 L/100 km.

Sur le plan esthétique, comme vous l’avez sans doute remarqué, la Corolla hybride propose une approche beaucoup plus classique que celle de la Prius. Cette dernière a toutefois l’avantage d’être munie d’un hayon ce qui est très pratique.

Pourquoi pas la Prime?

Si vous vous intéressez à la Prius, peut-être devriez-vous jeter un coup d’œil à la version Prime qui est une hybride rechargeable si vous êtes en mesure de la recharger à votre domicile. Au volant de celle-ci, vous pourrez parcourir jusqu’à 40 kilomètres en mode tout électrique. Qui plus est, le gouvernement du Québec offre, via son programme Roulez vert, un crédit de 4000 $ à l’achat de ce modèle, ce qui la rend particulièrement intéressante sur le plan financier.

En vidéo: Antoine Joubert présente la Toyota Prius Prime 2022