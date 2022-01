Toyota Kinto Factory : un nouveau service qu’on veut ici

Toyota a annoncé dans les derniers jours un nouveau service, Kinto Factory, qui permet d’ajouter plusieurs commodités et gadgets modernes à des véhicules plus anciens qui en étaient dépourvus.

Avant d’aller plus loin, une précision s’impose. Le service en question fera ses débuts au Japon ce mois-ci, mais il n’est pas encore question des autres marchés. Toutefois, le géant nippon indique qu’il s’agit d’une première étape et ne ferme pas la porte à lancer quelque chose de similaire ailleurs dans le monde, incluant l’Amérique du Nord.

L’idée est intéressante pour les propriétaires qui désirent bénéficier des plus récentes technologies sans changer leur véhicule pour un nouveau.

Kinto Factory comprend deux volants principaux : la mise à niveau et la restauration. Le premier vient intégrer par exemple des systèmes de sécurité et d’aide à la conduite (freinage d’urgence assisté, surveillance des angles morts, alerte de circulation transversale arrière, etc.) ou encore rendre électrique le fonctionnement de certaines composantes, comme un hayon mains libre.

Le second volet concerne le remplacement de pièces et de surfaces usées ou endommagées, telles que le revêtement des sièges et le volant. Ultérieurement, Toyota serait en mesure d’offrir un service de personnalisation pour les conducteurs.

Photo: Toyota

Kinto Factory est conçu pour des modèles comme la Toyota Prius et ses dérivés, les Lexus UX et NX ainsi que d’autres qui sont uniquement commercialisés au Japon, notamment la fourgonnette Vellfire.

Toyota n’a pas encore spécifié le coût des différentes mises à niveau et restaurations, qui seront disponibles à la carte, mais confirme qu’elles seront toutes couvertes par une garantie.

Parions que c’est le genre de service que de nombreux propriétaires québécois de véhicules Toyota et Lexus aimeraient avoir ici. La plupart conservent leur véhicule longtemps étant donné l’excellente fiabilité et durabilité. Les acheteurs de modèles d’occasion s’y intéresseraient également, c’est certain.

