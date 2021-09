En vidéo : la voiture électrique plus économique que la voiture à essence?

Alors que l’offre de véhicules électriques se fait de plus en plus intéressante, l’avantage financier d’opter pour un modèle à batterie s’avère de plus en plus intéressant.

Aidées par des subventions gouvernementales alléchantes qui peuvent atteindre 13 000 $ au Québec, les voitures électriques coûtent encore plus cher à l’achat, mais leur taux d’utilisation plus faible fait en sorte que l’acheteur s’en sort gagnant assez rapidement.

Pour en faire la démonstration, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a effectué une comparaison entre une Honda Civic 2022 et une Chevrolet Bolt EV 2022.

En se basant sur un financement étalé sur cinq ans, il a considéré de nombreux facteurs pour déterminer que c’est l’électrique qui s’avérait la plus économique au bout du terme. On a bien sûr considéré le prix de vente et les subventions, mais aussi d’autres éléments comme les frais d’immatriculation et d’assurances, l’entretien, le coût de l’essence, etc.

De passage à l'émission Salut Bonjour, Antoine Joubert a donné les détails sur cette comparaison fort intéressante.