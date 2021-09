Hyundai Casper : un VUS, vraiment?

Vous vous rappelez vers la fin des années 2000 quand le prix de l’essence a atteint des sommets historiques et que les constructeurs automobiles fuyaient le terme « VUS » comme la peste? Les temps ont drôlement changé!

Aujourd’hui, les utilitaires font rage et tout ce qui s’en rapproche est vanté et annoncé comme étant un VUS, tombant parfois dans une exagération qui devient ridicule.

Le plus récent exemple provient de Hyundai. Le même constructeur qui a remplacé la sous-compacte Accent par un soi-disant VUS exclusivement à traction, le Venue, a dévoilé un nouveau modèle encore plus petit destiné à certains marchés d’Asie comme la Corée du Sud et l’Inde. Et il ose le décrire comme un « micro-VUS »!

Photo: Hyundai

Baptisé Casper non pas en l’honneur du populaire fantôme des dessins animés mais plutôt du spécialiste de la planche à roulettes Bobby Boyden, inventeur de la manœuvre appelée « Casper flip », il tente de renverser les attentes des gens par rapport à ce qu’on peut faire avec un si minuscule engin. Le Casper est environ 45 centimètres plus court que le Venue, donc à peu près de la taille d’une Fiat 500!

La plateforme est la même que pour la microvoiture i10 de Hyundai et des moteurs de 1,0 et 1,2 litre sont disponibles, la puissance variant de 76 à 99 chevaux. Une version 100% électrique pourrait s’ajouter d’ici deux ans.

Photo: Hyundai

Quant au design, certains le trouveront mignon avec sa calandre et ses jantes originales ou encore sa partie arrière rétrécie, d’autres vous diront qu’il est encore moins attrayant que le Venue. Les longerons de toit au fini chromé sont à peu près la seule chose d’utilitaire sur le Casper.

Si ce genre de modèle peut être présenté comme un VUS, il faudra sans doute réécrire les livres d’histoire pour corriger la définition des Toyota Matrix, Suzuki SX4 et autres voitures compactes à hayon que nous avons perdues.

