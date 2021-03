Hyundai Bayon : un petit VUS pour l’Europe à la place du Venue

Hyundai a dévoilé aujourd’hui un nouveau petit VUS conçu spécifiquement pour l’Europe. Il s’appelle Bayon (d’après Bayonne, la ville basque du sud-ouest de la France) et vient se positionner en dessous du Kona.

C’est un produit au style très différent du Venue que nous connaissons depuis environ un an et qui est uniquement vendu en Amérique du Nord, en Inde et en Australie.

Incarnant la « Sportivité sensuelle » chère à la marque coréenne, le Hyundai Bayon s’apparente visuellement au nouveau Tucson 2022 qui arrivera sur le marché ce printemps. Voyez simplement le relief très élaboré des flancs. Il possède quand même sa propre personnalité, avec une devanture et une partie arrière unique – surtout les feux en forme de flèche reliés par une mince bande.

Photo: Hyundai Europe

Sa silhouette est aussi moins carrée que celle du Venue, mais tout comme ce dernier, le Bayon propose des jantes au design éclaté et l’option d’un toit contrastant. En termes de dimensions, il mesure 140 mm de plus en longueur (dont 60 mm au niveau de l’empattement) et 5 mm de plus en largeur, mais il est moins haut de 75 mm.

À l’intérieur, on est loin de la présentation simpliste et plutôt bon marché du multisegment commercialisé ici. La planche de bord et les principales commandes sont plus soignées, tandis que l’écran central de 8 ou 10,25 pouces est mieux intégré. Un affichage numérique de 10,25 pouces est également disponible derrière le volant. Un éclairage ambiant ajoute de la couleur au décor.

Photo: Hyundai Europe

Bien sûr, le Hyundai Bayon propose les différents services de connectivité BlueLink de Hyundai ainsi qu’une foule de dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite de la gamme SmartSense. Par rapport au Venue, il offre de 12 à 22 mm de plus d’espace pour les jambes dépendamment de l’endroit où l’on s’assoit. Le coffre est plus petit (411 L vs 528 L), mais en rabattant les dossiers, c’est le contraire (1 205 L vs 902 L).

Photo: Hyundai Europe

Enfin, pour ce qui est du groupe motopropulseur, le Hyundai Bayon exploite un moteur turbocompressé de 1,0 L (99 ou 118 chevaux) avec système hybride léger de 48 volts ou un moteur à essence de 1,2 L (83 chevaux). Trouvez-vous encore que le Venue fait pâle figure avec ses 121 chevaux?

La boîte manuelle à six rapports est dite « intelligente » parce qu’elle désaccouple le moteur lorsque l’accélérateur est relâché afin de réduire la consommation. L’alternative est une boîte à double embrayage comptant sept rapports. Pas de CVT, donc, ni de rouage intégral non plus.

Bayon ou Venue, quel petit VUS préférez-vous?

