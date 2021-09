Porsche Macan GTS 2021 : séduire en attendant la refonte

Quelques jours après que nous ayons pris le volant du Porsche Macan GTS, le constructeur allemand annonçait une mise à jour de milieu de cycle de son VUS compact. Pas de révolution en vue, mais une volonté de peaufiner un véhicule qui fait toujours partie des plus plaisants de sa catégorie.

Quelques changements esthétiques sont au programme pour 2022, tandis que l’on observe un remaniement plus important sous le capot.

La gamme est désormais réduite à trois versions, soit base, S et GTS. Mais les motorisations sont redistribuées. Le 4 cylindres de base demeure, gagnant quelques chevaux au passage (261 au lieu de 248). En revanche, le V6 de 3 litres disparaît au profit d’un bloc de 2,9 litres. Cela permet à Porsche de monter en gamme et de munir le Macan S 2022 du moteur du GTS 2021 (375 chevaux) tandis que le GTS 2022 hérite du moteur du Macan Turbo 2021 (434 chevaux).

Photo: Julien Amado

Concernant la disparition de la version Turbo, ne vous inquiétez pas. Bien que Porsche n’ait dévoilé aucune information pour le moment, il est évident que sa disparition est temporaire. Il reviendra dans quelques mois, abritant une motorisation encore plus puissante, qui pourrait tourner autour des 500 chevaux.

En attendant ces nouveautés, nous avons donc conduit le Macan GTS 2021, dont les performances seront similaires à celles d’un Macan S 2022.

Toujours au sommet

Après quelques kilomètres parcourus au volant du Macan GTS, nous pouvons vous confirmer qu’il propose toujours des capacités dynamiques au sommet de sa catégorie.

La réputation du constructeur germanique le précède en matière de sportivité, et le Macan ne fait pas exception. Puisqu’il est monté sur un châssis particulièrement affûté, sa tenue de route est un vrai régal pour l’amateur de conduite enthousiaste. Beaucoup de VUS se veulent sportifs mais se vautrent sur leurs appuis au moindre virage abordé rapidement. Tout le contraire du Macan GTS qui impressionne à chaque tour de roue.

Doté d’une direction millimétrée, le VUS compact de Porsche vous renvoie parfaitement les informations en provenance des roues directrices. Et l’augmentation du rythme ne fait pas souffrir le train avant, qui demeure précis et magnifiquement guidé. De son côté, le train arrière suit le mouvement sans sourciller, participant à la vivacité d’ensemble. C’est déjà le cas des modèles de base et S, mais il faut reconnaître que le GTS ajoute une dose de maîtrise et d’efficacité supplémentaire à un véhicule déjà très compétent.

Photo: Julien Amado

Deux bémols viennent tout de même noircir ce tableau pour le moins idyllique. Si vous optez pour un Macan, attendez-vous à composer avec un roulement plutôt ferme. Cela reste acceptable au quotidien, mais si vous empruntez souvent des routes très abîmées, vous risquez de subir la dureté de l’amortissement au lieu de vous délecter de ses qualités dynamiques. Le second défaut concerne la pédale de frein, dont l’attaque est un peu timide. Cela dit, en appuyant assez fort, la puissance de ralentissement demeure suffisante en tout temps.

Du côté du moteur, le Macan GTS 2021 est motorisé par un V6 de 2,9 litres.

Photo: Julien Amado

Fort de 375 chevaux et 383 lb-pi de couple, le bloc se montre souple et puissant. C’est d’autant plus vrai que le couple maximal est disponible sur une très large plage de régime (1 750 à 5 000 tr/min), ce qui permet de profiter d’accélérations et de relances énergiques. Ce trait de caractère fait en sorte que le V6 est plutôt linéaire dans son fonctionnement. La sonorité est plaisante, surtout quand on libère l’échappement grâce à la commande située sur la console centrale.

La transmission PDK à double embrayage donne également satisfaction, comme toujours chez Porsche. Capable d’égrener les rapports en douceur ou d’enchaîner les vitesses en un éclair lorsque l’on utilise les palettes derrière le volant, la boîte s’accommode bien à tous les types de conduite.

Photo: Julien Amado

Finition soignée et souci du détail

Solidement construit et doté de matériaux de très bonne qualité, le Macan GTS n’appelle aucune critique sur ce point. Malmené sur des routes raboteuses, il n’a jamais fait entendre le moindre craquement, signe de la rigueur apportée à l’assemblage.

L’ergonomie d’ensemble donne satisfaction, en dépit des nombreux boutons autour du levier de vitesses qui demandent un peu d’habitude pour retenir leur localisation par cœur. Le futur Macan adoptant des commandes tactiles au même endroit, nous ne pouvons pas encore vous dire si ce changement complique ou facilite leur utilisation.

Par ailleurs, les sièges Sport de notre modèle d’essai apportaient un bon maintien. Les multiples réglages permettent également de trouver une position de conduite adéquate. Suffisamment spacieux à l’avant, le Macan peine à offrir le même dégagement à l’arrière. L’espace pour les jambes pourrait être plus important, le problème étant amplifié si la grande taille du conducteur oblige à reculer sensiblement le siège. Le coffre n’est pas immense lui non plus, avec seulement 488 litres de contenance totale avec la banquette en place.

Photo: Julien Amado

En conclusion, le Porsche Macan 2021 demeure un produit désirable et abouti. C’est le VUS compact de luxe le plus agréable à conduire, tout simplement. Mais pour en profiter, il faut disposer de moyens financiers solides. Pour vous donner une idée, notre modèle d’essai GTS, équipé de certaines options, coûtait 102 590 $...

Même en optant pour une mouture de base ou pour un Macan S, il faut piocher dans l’immense catalogue des options si l’on souhaite se faire plaisir. L’arrivée du modèle 2022 permet toutefois de profiter de meilleures performances à moindre coût comparé au modèle 2021. D’ailleurs, sachez que vous pouvez d’ores et déjà commander le nouveau Macan, à condition d’attendre le début de l’année 2022 pour le recevoir.

