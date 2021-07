Le Porsche Macan 2022 passe sous le bistouri et sort ses muscles

Le Porsche Macan, modèle le plus vendu du constructeur allemand, a droit à une bonne série d’améliorations pour l’année-modèle 2022 et les amateurs de performance ne seront vraiment pas déçus : les trois versions au menu bénéficient toutes d’un gain de puissance appréciable.

Seulement trois? En effet, le Macan Turbo saute une année et devrait revenir en force pour 2023.

Pour commencer, le quatre cylindres turbocompressé du Macan d’entrée de gamme livre maintenant 261 chevaux (+13) et procure une accélération de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes. Le Macan S, lui, adopte un V6 biturbo de 2,9 litres qui fournit 375 chevaux, soit 27 de plus que son prédécesseur, et boucle le 0-100 km/h en 4,6 secondes.

De son côté, le très sportif Macan GTS emploie le même moteur que la version S, mais gonflé à 434 chevaux, ce qui représente une hausse impressionnante de 59 chevaux. Il atteint 100 km/h en seulement 4,3 secondes lorsque muni de l’ensemble Sport Chrono. En passant, tous les moteurs sont jumelés à la boîte à double embrayage (PDK) à sept rapports et au rouage intégral avec gestion de la motricité de Porsche (PTM).

Équipé d’un châssis optimisé, le Macan 2022 est en mesure de réagir aux interventions du conducteur et aux conditions routières avec nettement plus de sensibilité et précision, au dire de la compagnie. Voilà de quoi réjouir encore plus les amateurs de conduite sportive. Le système Porsche de gestion active de la suspension (PASM), qui gère en permanence l’amortissement de chaque roue, est optionnel sur le Macan de base et inclus de série sur les versions S et GTS.

Photo: Porsche

Cette dernière reçoit une suspension pneumatique qui non seulement l’abaisse de 10 millimètres, mais qui augmente aussi la rigidité de 10% à l’avant et de 15% à l’arrière par rapport à maintenant. Pour encore plus de dynamisme, il y a l’ensemble GTS Sport comprenant des jantes de 21 pouces au design GT, des pneus de performance, le système de vectorisation du couple Porsche Plus (PTV Plus) et l’ensemble Sport Chrono.

Du style et de l’éclat

En termes de design, le Porsche Macan profite d’un museau redessiné qui intègre une applique de couleur assortie à la carrosserie. En version GTS, le centre de la partie avant ainsi que d’autres éléments revêtissent le noir. La nouvelle structure en 3D du diffuseur arrière est reproduite sur les lamelles latérales optionnelles.

Photo: Porsche

Par ailleurs, les phares à DEL avec système d’éclairage dynamique Porsche (PDLS) et les rétroviseurs extérieurs Sport Design sont désormais livrés de série sur tous les Macan. Pas moins de 14 couleurs de carrosserie sont disponibles, dont le nouveau et très voyant Vert python du Macan GTS avec ensemble GTS Sport. Le diamètre des roues passe à 19 pouces (de base), 20 pouces (S) et 21 pouces (GTS), avec sept nouveaux modèles au catalogue.

Quant à l’habitacle, la console centrale présente un nouveau concept de fonctionnement à surface tactile plutôt qu’à boutons tactiles de même qu’un levier de vitesses plus court. Au-dessus de l’écran tactile HD de 10,9 pouces, une montre analogique fait à présent partie de l’équipement de série. Il y a un nouveau volant multifonction GT Sport dérivé de la 911 et des coutures contrastantes sur les sièges. Avec l’ensemble GTS Sport, attendez-vous à des baquets avant sport en cuir Race-Tex à 18 réglages ainsi qu’à plusieurs garnitures en carbone.

Photo: Porsche

Le Porsche Macan 2022 peut être commandé dès aujourd’hui et ses livraisons débuteront tôt l’an prochain. Le prix de départ est fixé à 58 500 $, une hausse négligeable. Par contre, les Macan S (70 600 $) et GTS (85 500 $) coûtent plusieurs milliers de dollars de plus qu’avant.

En vidéo : Le Porsche Macan est-il le meilleur achat de sa catégorie?