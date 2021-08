Photo: Pebble Beach Concours d'Elegance

Après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie de COVID-19, le prestigieux Concours d’élégance de Pebble Beach était de retour cette année. Encore une fois, l’événement nous en a mis plein la vue – non seulement le concours en soi (remporté par la Mercedes-Benz 540K Autobahn Kurier 1938 ci-dessus), mais aussi le défilé de Ferrari uniques au monde, la collection de Porsche 917 de course, les dévoilements de supervoitures comme la Pininfarina Battista et plus encore.

Voici une galerie de photos que vous ne devez absolument pas manquer, présentant un grand nombre des voitures les plus mémorables sur place.