Le Ford Escape PHEV, c'est pour quand?

Avez-vous fait l’évaluation du Ford Escape PHEV 2021? J’aimerais connaître votre avis à son sujet.

Bonjour Robert,

J’ai personnellement pu mettre un modèle de pré-production de ce véhicule à l’essai l’an dernier, alors que les plans de Ford ciblaient une commercialisation pour l’automne 2020. Vous pouvez d’ailleurs retrouver un essai routier de ce modèle dans l’un des matchs comparatifs du Guide de l’auto 2021.

Hélas, des vices de production et de nombreux problèmes rencontrés sur des unités vendues en Europe ont forcé le constructeur à retourner à sa planche à dessin pour les corriger.

Photo: Guillaume Fournier Photographe

On peut également imaginer que Ford a souhaité mettre davantage d’emphase sur sa Mustang Mach-E 100% électrique au cours de l’année, ce qui pourrait aussi expliquer le retard de commercialisation de ce modèle, qui devrait finalement arriver chez nous d’ici quelques mois.

En attendant, mentionnons que le comportement de cet Escape impressionne énormément et que la seule lacune que l’on puisse y trouver est bien sûr l’absence d’un rouage intégral, ce que proposent les Outlander PHEV et RAV4 Prime. Autrement, le véhicule se conduit à merveille, a une autonomie réelle en été de plus de 60 kilomètres (nous avions atteint 66 km l’été dernier), et se démarque en plus par une très faible consommation d’à peine 5,5 L/100 km passé l’étape du rendement 100% électrique.

Disponible en trois versions (SE, SEL et Titanium), il sera à 6 500 $ de crédits gouvernementaux, ramenant l’échelle de prix approximative de 32 000 $ à 38 000 $ avant taxes. Un véhicule qui, pour moi, est donc très convaincant, en espérant bien sûr que Ford soit finalement sérieux dans sa commercialisation.

