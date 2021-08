Canada : plus de 100 000 véhicules zéro émission sur les routes

Balado : quel avenir attend les voitures décapotables?

Symbole de liberté, de rêve et d’aventure, la voiture décapotable ne vit pourtant pas ses années glorieuses. Alors que de nombreux manufacturiers ( Mitsubishi , Chrysler , Volkswagen , Lexus , Nissan , Volvo , etc.) ont quitté le marché, d’autres comme Mazda , Ford , Chevrolet et MINI persistent.