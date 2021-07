Vanderhall Brawley : un 4x4 électrique pour affronter les Wrangler et Bronco

Vanderhall, vous connaissez? Probablement pas. Il s’agit d’un tout petit constructeur spécialisé dans les roadsters à trois roues comme le Venice. Et si ce nom ne vous dit rien non plus, on vous pardonne tout de suite.

Pour mieux se faire connaître du grand public, la compagnie entend lancer un nouveau véhicule et pas n’importe lequel : un VUS tout-terrain capable de se moquer des Jeep Wrangler et Ford Bronco de ce monde.

Le Vanderhall Brawley a un gros atout dans sa manche, soit une motorisation 100% électrique. Voyez ce que ça donne dans les dunes de sable de l’Utah :

Selon le site web de Vanderhall, le Brawley GTS génère une puissance de 404 chevaux et un couple de 480 livres-pied avec ses quatre moteurs (un pour chaque roue). D’autres versions seront-elles offertes? Ce n’est pas clair pour l’instant.

Celle-ci possède également des roues de 18 pouces, des pneus hors route de 35 pouces et jusqu’à 22 pouces de débattement au niveau de la suspension, qui comprend des amortisseurs à dérivation interne.

Capable d’accueillir quatre personnes, l’habitacle ultra épuré et inondé de lumière est muni de sièges très enveloppants, d’un climatiseur, d’un système de purification de l’air, d’un volant en cuir et d’une chaîne audio Kicker. À l’instar du Wrangler et du Bronco, le toit est amovible. Mentionnons par ailleurs la présence d’un système à quatre roues directionnelles.

Photo: Vanderhall

Pour ce qui est de l’autonomie, Vanderhall nous dit qu’elle s’élève à un peu plus de 320 kilomètres avec une batterie pleine – sans doute beaucoup moins si on s’amuse à exploiter toutes les compétences tout-terrain du Brawley. Via une borne rapide à courant continu, il est possible de recharger la batterie à 80% en moins d’une heure.

Le hic, c’est que ce véhicule ne sera pas légal sur les voies publiques, n’ayant aucun coussin gonflable et ni de certification en matière de collision. Bien que son prix ne soit pas encore annoncé, les réservations débuteront le 15 juillet.

Sinon, vous pouvez attendre un éventuel Wrangler électrique ou Bronco électrique.

