En studio : quelle est la meilleure voiture hybride?

Joël, un lecteur du Guide de l’auto, est à la recherche d’un véhicule hybride d’occasion. Il se demande quels seraient les modèles à prioriser.

Pour Antoine Joubert, la Toyota Prius demeure la référence dans sa catégorie.

Dans le cadre d’une nouvelle capsule En Studio, le chroniqueur au Guide de l’auto a fait l’éloge de ce modèle hybride dont la carrière roule depuis maintenant plus de 20 ans. « C’est de loin la meilleure voiture hybride que l’on puisse se procurer », a-t-il commenté sans hésitation.

Capable de consommer moins de 4 L/100 km, la Prius est spacieuse, confortable et agréable à conduire, quoique pas enivrante.

Notons que la Prius est également livrable en version hybride rechargeable, baptisée Prius Prime.

Photo: Toyota

Parmi les modèles concurrents à la Prius, mentionnons notamment la Honda Insight et la Hyundai Ioniq. D’autres modèles plus conventionnels offrent également une motorisation hybride en option. C’est le cas de la Toyota Corolla et de la Hyundai Elantra.

