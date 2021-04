ZENN : un exemplaire de cette voiture électrique québécoise est à vendre

Vous vous rappelez de ZENN? C’est l’acronyme (Zero Emission, No Noise) qui désignait la voiture électrique fabriquée à Saint-Jérôme avec des batteries d’Hydro-Québec ainsi qu’une carrosserie en plastique et un châssis empruntés à la compagnie française Microcar.

Guère plus longue qu’une smart fortwo, elle n’était autorisée au Québec que sur les routes avec une limite de vitesse de 50 km/h ou moins. En fait, elle ne dépassait pas 40 km/h et n'avait aucun coussin gonflable.

Le projet n’a pas duré longtemps, notamment en raison d’une sécurité déficiente et d’un équipement trop rudimentaire. Or, si vous éprouvez encore une certaine affection pour cette drôle de bibitte à quatre roues, sachez qu’il est possible de vous en procurer une.

Photo: ZENN

En effet, Le Guide de l’auto a découvert une annonce sur Marketplace mentionnant une ZENN 2010 à vendre à Longueuil. Avec la saison de golf et de camping qui s’amorce sous peu, ça pourrait être intéressant.

C’est d’ailleurs ce que suggère le vendeur, qui précise que les six batteries sont flambant neuves, totalisant une puissance de 72 volts et offrant une autonomie d’environ 40 kilomètres.

Photo: Facebook Marketplace

Peu de détails sont fournis, mais on apprend que la voiture possède un climatiseur, un système de chauffage, des vitres électriques et une radio. Comme on le voit sur les photos, cependant, c’est loin d’être un véhicule de luxe.

Le prix demandé est de 4 500 $, alors que la ZENN coûtait plus ou moins 16 000 $ à l’époque.

