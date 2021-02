Jeep ajoute l’option des demi-portières au Wrangler

Répondant à l’appel de nombreux amateurs, Jeep ajoute enfin l’option des demi-portières à la dernière génération (JL) du Wrangler via sa division Mopar.

« La liberté de conduire un Jeep Wrangler au grand air est une expérience unique en son genre, a déclaré Jim Morrison, vice-président de la marque Jeep en Amérique du Nord. Maintenant, avec notre nouvel ensemble de portières signé Mopar et une gamme complète de pièces de performance Jeep, nos adeptes qui ont un style de vie actif pourront vivre encore de nouvelles sensations. »

Les demi-portières en question permettent de se sentir plus près de l’environnement extérieur tout en gardant une structure rigide qui protège d’une chute ou d’une possible intrusion d’un objet dans l’habitacle. Leur rebord supérieur est plus bas que celui des portières conventionnelles avec fenêtres, ce qui augmente aussi la visibilité – pratique autant en conduite sur route que hors route.

Photo: Jeep

L’option est offerte avec tous les Jeep Wrangler (à partir de 3 175 $) et Wrangler Unlimited (à partir de 5 395 $). En commandant leur véhicule, les clients recevront à la fois des portières pleine grandeur (installées à l’usine) et des demi-portières (ensemble séparé).

Ces dernières restent même compatibles avec les miroirs et serrures électriques, les poignées avec accès sans clé et le système de détection des angles morts, alors pas de compromis nécessaires. Elles s’accompagnent de fenêtres en plastique imperméables avec fermetures-éclairs.

Selon Jeep, faire le changement de portières ne prend que quelques minutes, les charnières et les connexions électriques étant les mêmes.

