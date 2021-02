Jeep Wrangler : louer ou acheter?

Question de fiabilité, j’hésite entre louer ou acheter un Jeep Wrangler Sahara 2020 ou 2021. Je ne roule qu’entre 15 000 et 20 000 km par an et je ne fais pas de conduite hors route.

Bonjour Olivier,

Voilà une bonne interrogation , puisque la location chez FCA (ou devrais-je dire Stellantis…) n’est certainement pas à l’avantage du client. En fait, on confie à Location SCI les contrats de location attribués à l’ensemble des produits de la famille, ce qui inclut aussi les produits Alfa Romeo et Maserati. Une entreprise indépendante de FCA, basée à Markham en Ontario, et qui est, disons… très gourmande dans sa façon de procéder.

Bref, les taux de location chez Jeep seront avantageux. Puis, il faut mentionner que les valeurs résiduelles sont très souvent en deçà de la réalité, ce qui vient ainsi faire grimper le paiement de location. Ajoutons aussi que si votre intention est de racheter votre véhicule à la fin du terme ou peut-être, de transférer le bail, Location SCI vous facturera 1 000 $ plus taxes en partant, ce à quoi pourraient s’additionner les frais d’administration toujours à la discrétion du concessionnaire...

Photo: Guillaume Fournier-Viau

Dans le cas du Jeep Wrangler, la question ne se pose donc même pas. Vous êtes de toute évidence mieux de financer, sur un terme maximal de 72 mois, ce qui vous permettra d’être en équité positive après seulement trois ans de financement. Sachez également que les Wrangler se revendent généralement très facilement et à fort prix.

Quant à la fiabilité, soyez sans crainte. Le Wrangler est l’un des produits du constructeur les plus fiables. Il serait toutefois plus sage d’opter pour le V6 Pentastar qui a fait ses preuves, les moteurs quatre cylindres turbo et EcoDiesel ne pouvant en dire autant.

