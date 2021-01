Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Kia Telluride

Comme à chaque année, Le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Parmi celles-ci, nous avons divisé les VUS intermédiaires dans deux catégories distinctes : les modèles à deux et trois rangées de sièges. Les modèles dont il est question ici sont les versions comptant trois rangées de sièges, pouvant ainsi accueillir de sept à huit passagers selon la configuration choisie.

Les chiffres de vente des véhicules de cette catégorie ont nettement augmenté ces dernières années, leur côté pratique et logeable semblant beaucoup intéresser les consommateurs.

Kia Telluride

Photo: Frédéric Mercier

Cette année, le modèle qui s’est le plus distingué est le Kia Telluride. Pour son retour dans cette catégorie, le constructeur coréen a réalisé du très bon travail, faisant oublier sans peine le Borrego, qui était loin de pouvoir rivaliser avec les meilleurs joueurs de sa catégorie.

Spacieux et profitant d’un intérieur bien concçu, le Telluride se distingue également par sa conduite dynamique et inspirée. Sous le capot, on retrouve un V6 de 291 chevaux qui offre des accélérations et des reprises convaincantes. Enfin, soulignons le très bon rapport prix/équipement du gros VUS de Kia, qui permet de profiter d’un grand nombre de commodités pour un prix raisonnable.

Les autres marches du podium

Derrière le Telluride, la deuxième place revient à son cousin sud-coréen, le Hyundai Palisade.

Photo: Michel Deslauriers

Le classement a été très serré entre ces deux véhicules qui partagent leur plateforme et leur motorisation. Si son habitacle est un peu plus clinquant, la qualité de fabrication et les matériaux employés donnent entière satisfaction. Le Palisade propose aussi une tenue de route légèrement moins dynamique que le Telluride.

La dernière place sur le podium revient au Honda Pilot, un modèle qui n’a pas évolué depuis plusieurs années, mais qui vieillit très bien.

Photo: William Clavey

Son habitacle, toujours aussi spacieux et bien conçu, permet de profiter d’un bel espace intérieur. Sur la route, le Pilot demeure assurément dans le coup, grâce à un châssis rigide, des suspensions bien calibrées, mais surtout un moteur V6 qui ne développe que 280 chevaux sur papier, mais dont on apprécie le caractère enjoué.

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l'auto 2021 dans toutes les catégories, c'est par ici!