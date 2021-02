Kia Telluride 2021 : cinq choses à savoir

Faisant partie de la catégorie des VUS intermédiaires aux côtés des Chevrolet Traverse, Ford Explorer, Honda Pilot, Hyundai Palisade, Mazda CX-9, Subaru Ascent, Toyota Highlander et Volkswagen Atlas, le Kia Telluride vient ajouter une touche intéressante dans le segment.

Voici cinq choses à savoir sur le Kia Telluride 2021.

Une seule motorisation

Pratiquement inchangé par rapport à l’année-modèle 2020, le Telluride 2021 arrive en une unique configuration quant à son groupe motopropulseur. Seul l’ajout de technologies fait la différence entre les modèles d’entrée de gamme et les versions plus huppées.

Le Kia Telluride demeure donc propulsé par un moteur V6 3,8 litres qui développe 291 chevaux et 262 lb-pi de couple, le tout jumelé à une transmission automatique à huit rapports. Le rouage intégral est livré de série.

Le véhicule est muni de plusieurs modes de conduite, notamment Éco, Confort, Sport et Smart. Ce dernier analyse votre comportement routier et adapte les paramètres du véhicule en conséquence. Le Telluride est également équipé du mode Snow (ou tout-terrain) qui se divise en trois sous-modes (neige, boue et sable) et peut verrouiller son différentiel.

Finalement, les versions EX et SX peuvent accueillir huit passagers, alors que les variantes SX Limited peuvent asseoir sept occupants. La capacité de remorquage est de 5 000 lb.

Photo: Frédéric Mercier

Édition Nocturne

Nouveauté pour 2021, l’édition spéciale Nocturne apporte plusieurs éléments stylistiques qui lui sont propres. Parmi ces éléments, la calandre à finition noire, les longerons de toits et des emblèmes noir lustré, ainsi que quelques touches de noir qui ceinturent la carrosserie.

De plus, des jantes de 20 pouces à finition noire avec des écrous et des chapeaux de roue noirs, vous l’aurez deviné, terminent l’esthétique. D’ailleurs, cette version peut accueillir un total de sept passagers, puisque la deuxième rangée est munie de sièges capitaines.

Photo: Kia

Habitacle techno

De série, le Kia Telluride 2021 offre la connectivité à Apple CarPlay et Android Auto de même que cinq ports USB éparpillés dans l’habitacle. L’écran d’infodivertissement de 10,25 pouces de même qu’un chargeur par induction pour téléphone intelligent complètent le tout.

Le consommateur peut opter pour une chaîne sonore Harman/Kardon de 630 watts, l’affichage tête haute, le choix d’un sixième port USB ainsi qu’un écran de tableau de bord plus grand (7 pouces au lieu de 3,5 pouces).

Photo: Frédéric Mercier

De la sécurité à revendre

De plus en plus communes, les technologies d’aide et d’assistance à la conduite ne se font pas rares dans le Telluride. Dès le modèle de base, celui-ci sera équipé de :

Assistance d’évitement de collision frontale (FCA);

Alerte de perte d’attention du conducteur (DAA);

Assistance active à la conduite au milieu de la route;

Assistance d'évitement de collision dans les angles morts (BCA);

Assistance d'évitement de collision transversale arrière (RCTCAA);

Capteurs de stationnement arrière (capteurs avant en option)

En option, le véhicule peut être muni d’un système de surveillance par caméra à 360° et d’un moniteur pour les angles morts. Finalement, les occupants de la première rangée seont protégés par sept coussins gonflables (un pour les genoux du conducteur, deux à l’avant, deux latéraux de type rideaux, deux latéraux dans les sièges avant).

Photo: Kia

Combien coûte le Telluride?

Pour 2021, le Kia Telluride est livrable en quatre versions différentesé

La variante d’entrée de gamme – EX – débute à 46 195 $. Suivent la SX (51 195 $), la SX Limited (54 695 $) et enfin, la SX Limited édition Nocturne (57 705 $).

Notez que les prix mentionnés ci-haut sont les prix de détail suggérés par le fabricant (PDSF). À ce montant s’ajoutent des frais de transport et préparation de 1 895 $ et d’autres frais afférents.

En vidéo: Meilleurs achats du Guide de l'auto 2021 - catégorie des VUS intermédiaires