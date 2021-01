10 bons trucs pour prévenir la rage au volant

La rage au volant est un problème grandissant et la pandémie de COVID-19 n’aide pas du tout. Beaucoup de personnes ont les nerfs à vif avec les divers confinements, les mesures sanitaires, le monde du travail et l’économie en crise, sans parler des bouleversements dans le quotidien familial.

Même s’il y a moins de monde sur les routes, les gestes dangereux sont en hausse car certains conducteurs téméraires y voient une liberté à saisir. Quant aux travaux et à la congestion des heures de pointe, il y en aura toujours.

Avec autant de situations stressantes ou enrageantes, comment rester calme au volant et éviter que les choses dégénèrent? Voici quelques bons conseils…

Photo: Nissan

1. Allouez-vous plus de temps

La rage au volant provient souvent du fait qu’on se sente stressé et pressé. Prévoyez donc un peu plus de temps pour vos déplacements, ce qui vous fera rouler moins vite et plus en contrôle.

2. Évitez de talonner et de couper la circulation

Saviez-vous que 30% des altercations sur la route qui déclenchent des agressions physiques débutent par du talonnage de trop près et des dépassements brusques? Si vous êtes patient et que votre clignotant est bien actionné, une personne courtoise vous cédera la voie plus rapidement que vous le croyez.

3. Gardez votre sang-froid et faites preuve de retenue

Chaque déplacement sur la route peut apporter de la frustration et des conflits, alors démontrez de la patience au volant en évitant d’utiliser votre klaxon ou de gesticuler de manière abusive. À la place, prenez de grandes respirations, ce qui diminuera votre pouls et votre tension.

4. Réfléchissez au lieu de vous laisser emporter

La raison doit toujours l’emporter sur les émotions. Freiner soudainement pour faire peur à l’automobiliste qui vous suit de trop près ne fait qu’augmenter le risque d’accident. Si une personne ne roule pas assez vite à votre goût, regardez la limite de vitesse; c’est peut-être vous qui êtes en excès. Sinon, il peut s’agir d’un conducteur novice ou peu familier avec le secteur, alors mieux vaut ne pas accroître leur stress et empirer les choses.

5. Ignorez les mauvais comportements

Si la conduite d’un autre automobiliste ne répond pas à vos standards, éloignez-vous tout simplement. N’essayez pas de lui donner une leçon ou de lui faire prendre conscience de ses mauvais gestes en les reproduisant. La police est là pour pincer les fautifs. Votre rôle est de garder vos passagers et vous-même en sécurité sur la route.

6. Résistez à l’envie de prendre votre revanche

Les autres usagers de la route ne vous connaissent pas et vous non plus. Il n’y a donc rien de personnel; c’est plutôt le contexte ou une situation en particulier qui déclenche des sentiments négatifs au volant envers les autres ou des gestes imprudents. Ne cherchez pas à ajouter de l’huile sur le feu et à prendre votre revanche.

7. Dites « merci » et « désolé »

Le savoir-vivre et les bons comportements incitent les autres automobilistes à faire de même. Sachez reconnaître vos erreurs (on en fait tous!) et vous excuser par un regard ou un geste. Ça aide à calmer le jeu et à éviter une confrontation.

8. Détendez-vous et changez-vous les idées

Créez une atmosphère relaxante dans votre auto en écoutant de la musique douce et en gardant une température confortable. Pris dans un bouchon? Vous ne pouvez pas faire grand-chose… à part vous changer les idées. La radio ou un livre audio peut vous aider, mais évitez tout ce qui risque de causer des distractions en conduisant, comme regarder votre cellulaire.

9. Au besoin, arrêtez-vous sur le bord de la route

Vos passagers sont trop bruyants et vous avez du mal à vous concentrer? Vos enfants crient et font du désordre sur la banquette? Rien ne sert d’endurer la situation et de laisser monter la frustration. Arrêtez-vous sur le bord de la route, mettez calmement les choses au clair et ramenez l’ordre à bord. Après tout, c’est vous le conducteur!

10. Protégez-vous

Si vous vous sentez sérieusement menacé par un autre conducteur, immobilisez votre voiture, verrouillez vos portières et appelez le 9-1-1. Vous pouvez sinon vous rendre au poste de police le plus près. Advenant qu’un conducteur enragé sorte de son véhicule, s’approche et vous menace, le fait d’appuyer sur le klaxon à répétition ou sans arrêt pourrait l’inciter à s’éloigner.