En vidéo : les 10 véhicules les plus volés au Québec en 2020

La dernière Pontiac Fiero vendue pour plus de 115 000 $

La défunte marque Pontiac continue de susciter un bon intérêt chez certains amateurs et collectionneurs. Dans les derniers mois, la Trans Am de Burt Reynolds et l’unique prototype de la Banshee ont été vendus pour des sommes importantes. L’exemple le plus récent est la Pontiac Fiero, vedette américaine des années …