En studio : ce qu’il faut savoir sur la Toyota Venza 2021

Toyota Venza 2021 : d'une grosse Camry à un produit phare

Quand le premier Toyota Venza est arrivé sur notre marché en 2009, le terme «multisegments » était encore nouveau. Il désignait justement un véhicule entre la berline et le VUS. Justement, le Venza de l’époque n’était ni plus ni moins qu’une Camry à laquelle on avait collé une grosse cabine.