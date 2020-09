Un avant-goût de l'épisode du 12 septembre!

Demain, le 12 septembre à 11 :30, aura lieu la première de la nouvelle saison de l’Académie électrique du Guide de l’auto, sur les ondes de TVA. Les téléspectateurs pourront assister à un duel épique entre José Gaudet et l’humoriste Sam Breton, s’affrontant au volant d’un VUS électrique, le Jaguar I-PACE.

Côté technique, les invités apprendront plusieurs notions pertinentes sur les départs en course automobile! En effet, démarrer une course n’est pas si facile. Il faut savoir comment prendre une bonne position derrière le volant, quand et comment appuyer sur l’accélérateur, et maximiser son adhérence!

Dans sa chronique de vulgarisation scientifique, Martin Carly pose une question au public : est-ce que la voiture électrique est faite pour vous? Le scientifique déboulonnera certains mythes, et vous verrez finalement que votre prochaine voiture pourrait bel et bien être électrique!

Dans la chronique du Guide de l’auto, Marc-André Gauthier et Valérie Limoges feront l’essai du Jaguar I-PACE, la réponse de la marque britannique à Tesla!

Le I-PACE est un VUS 100% électrique plutôt puissant, avec 394 chevaux et plus de 512 livres-pied de couple! Cette combinaison permet au véhicule d’effectuer le 0-100 km en 4,8 secondes, le tout sans consommer une seule goûte d’essence pendant 377 kilomètres.

Hormis le style futuriste du véhicule, le duo appréciera particulièrement le comportement dynamique, qui se veut sportif et précis, pour un VUS. Fait étonnant, même si on pousse le I-PACE sur circuit, il conserve relativement bien son autonomie. Le véhicule électrique parfait pour les amateurs de sensations fortes?

L’Académie électrique du Guide de l’auto est de retour samedi prochain, le 19 septembre, à 11 :30 heures, sur les ondes de TVA.