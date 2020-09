L'académie électrique du Guide de l'auto, en ondes dès le 12 septembre

Qui a dit que les voitures électriques, hybrides et hybrides rechargeables devaient être ennuyantes?

Voilà le mythe que tente de déconstruire L’Académie électrique du Guide de l’auto, qui sera diffusée sur les ondes de TVA dès le 12 septembre à 11h30.

Chacun des 10 épisodes sera le théâtre d’un duel motorisé, où un duo de vedettes mettra à l’épreuve leurs habiletés de pilotages sur un circuit technique truffé d’obstacle, tout en en apprenant plus sur les multiples avantages des voitures vertes grâce aux judicieux conseils de l’animateur Patrick Benoit.

Ainsi, vous aurez la chance de voir à l’œuvre José Gaudet et Sam Breton, Paul Houde et Fabien Cloutier, Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais, Marie-Soleil Dion et Karine Gonthier-Hyndman, Hugo Girard et Georges Laraque, Guy Nantel et Danny St-Pierre, Mario Jean et Felipe St-Laurent, Marc-André Grondin et Paul Doucet, Maxime Le Flaguais et Antoine Desrochers, ainsi que Maxime Gibeault et Samuel Gauthier.

En plus de ces duels électrisants, les téléspectateurs auront droit à des chroniques de vulgarisation scientifique présentées par Martin Carli, ainsi qu’à une chronique animée par Marc-André Gauthier du Guide de l’auto, où lui et la pilote professionnelle Valérie Limoges donnent leur opinion sur les véhicules écologiques parmi les plus en vue du moment.

L’Académie électrique du Guide de l’auto est d’ailleurs une émission sans émission. Les gaz à effet de serre produits par la production sont compensés, et le plateau de tournage est écologique, sans bouteilles de plastique, consignes de recyclage et de compostage étant respectées à la lettre.

C’est un rendez-vous dès le 12 septembre sur les ondes de TVA!