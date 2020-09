Comment entretenir ses pneus d’été?

Les pneus, la seule composante qui font le contact entre le véhicule et le sol sont en soi un élément de sécurité primordial. Mais, c’est aussi un des investissements les plus importants, puisqu’il faut les remplacer régulièrement. Par conséquent, on veut les conserver le plus longtemps possible.

Afin d’optimiser cet investissement, le Guide de l’Auto vous propose plusieurs étapes pour entretenir vos pneumatiques et rentabiliser votre achat.

Vérifier la pression des pneus

Avant toute chose, vérifiez la pression d’air dans vos pneus à l’aide d’un manomètre, idéalement une fois par mois. Afin d’avoir les meilleures données, il serait préférable de mesurer la pression lorsque le pneu est froid.

Maintenant, savez-vous quelle quantité d’air vous devez mettre? En fait, chaque manufacturier de pneu a ses propres contraintes. Il s’agit simplement de lire la pression recommandée sur l'étiquette d'identification de votre véhicule. Cette dernière se trouve généralement dans le cadre de la portière côté conducteur, ou plus rarement, dans la trappe à essence. Si vous n'arrivez pas à trouver la pression recommandée pour votre véhicule, regardez dans le manuel du constructeur.

Un caoutchouc trop gonflé usera prématurément le centre de la bande de roulement. À l’inverse, ce seront les extrémités de la bande de roulement et les flancs qui encaisseront.

D’ailleurs, si votre véhicule est muni d’un détecteur de pression, n’oubliez pas de mettre les valeurs à jour dans votre tableau de bord.

Quand remplacer?

Afin de savoir si vos pneumatiques sont finis, la bande de roulement ne devrait pas mesurer moins de 2/32e de pouce (1,6 mm). Un truc, tous les pneus sont équipés de barres d’usures. Ce petit témoin donnera l’indication s’il est temps de les changer ou non.

Dans le cas d’un pneu endommagé, n’essayez pas de le faire réparer si la bande de roulement présente une perforation de plus de 6 mm (1/4 po) ou si la perforation est située sur le flanc du pneu. En cas de doute, faites appel à un professionnel qui pourra vous indiquer sur le pneu est réparable ou non.

Visite au garage

Après chaque hiver, faites la permutation des pneus. Le procédé implique un changement de position des pneus, permettant une usure égale. Parallèlement, il est crucial de faire l’alignement, afin d’accroître la durabilité et la performance des pneus. Certains véhicules (de sport ou de grand luxe) peuvent être montés avec des pneus de taille différente à l'avant et à l'arrière ou encore de pneus directionnels ou asymétriques. Dans ce cas, la permutation n'est pas toujours possible.

L’ajustement des roues est une autre étape importante pour éviter les vibrations et prévenir une usure irrégulière. Il s’agit d’ajouter une masse d’équilibrage à l’intérieur de la jante pour balancer le poids du pneu et de la roue.

Des mesures préventives

Certains concessionnaires offrent d’entreposer vos pneus. Dans le cas échéant, ils doivent être placés dans un environnement froid, sec, non exposé à la lumière du soleil et aussi le plus loin possible de générateurs d’électricité. Le remisage des pneumatiques à l’air libre conduit à l’absorption d’humidité et à un risque accru de défaillance prématurée du pneu.

Si vous avez des pneus neufs, plusieurs spécialistes recommanderont d’acheter de nouvelles valves ainsi que des capuchons de bonne qualité. Ces éléments permettront d’empêcher l’air de s’échapper si l’obturateur de la valve devient inopérant.

Finalement, les habitudes de conduites contribuent aussi à l’usure des pneus.Plus votre conduite est brusque, plus vos pneus s'useront rapidement. Idéalement, il faut éviter de conduire sur des chaussées inégales, ou enduites avec divers produits chimiques, telles que de l’huile, de la graisse ou du carburant, et ne pas donner des coups sur les trottoirs.

Bonne route!