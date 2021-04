L'importance d'avoir de bons pneus d'été

Quand le printemps est finalement bien installé, c’est l’heure du changement de pneus pour les automobilistes québécois.

Mais pourquoi faire poser des pneus d’été? Certains conducteurs moins bien informés pourraient être tentés de conserver leurs pneus d’hiver à l’année longue. En creusant un peu, on réalise toutefois qu’il s’agit là d’une bien mauvaise idée. Voici pourquoi.

Une question d’efficacité

Les pneus d’hiver et les pneus d’été n’ont pas les mêmes propriétés. Une fois que le mercure descend à moins de 7 degrés Celsius, le caoutchouc d’un pneu estival commence à durcir, ce qui le rend soudainement beaucoup moins efficace. C’est pour cette raison qu’il faut poser des pneus d’hiver lors de la saison froide.

Au printemps, c’est l’inverse : le pneu d’hiver, grâce à son matériau plus souple, a une usure beaucoup plus rapide quand les températures deviennent plus chaudes. Si vous croyez économiser de l’argent en conservant vos pneus d’hiver toute l’année, détrompez-vous. Ceux-ci s’useront beaucoup plus rapidement que prévu, ce qui vous forcera à débourser pour de nouveaux pneus plus vite que prévu.

L’utilisation de pneus d’hiver en été peut également avoir des conséquences sérieuses sur votre sécurité. En été, le caoutchouc de la semelle des pneus d’hiver devient trop souple, ce qui peut causer des distances de freinage plus longues.

En effet, une étude de CAA Québec démontre qu’un véhicule qui roule à 100 km/h sous la pluie nécessitera une distance de freinage de 93,8 mètres en pneus d’hiver, comparativement à 74,3 mètres avec un pneu de type « quatre saisons ». En cas de situation où vous auriez à freiner d’urgence, de bons pneus d’été pourraient carrément vous sauver la vie.

Enfin, notons que l’utilisation de pneus d’été permet au meilleur silence de roulement ainsi qu’une consommation de carburant optimale.

Choisir les bons pneus

Vous l’aurez compris, conserver ses pneus d’hiver en été n’est vraiment pas une bonne idée, tant d’un point de vue sécuritaire que financier.

Maintenant, il est important de préciser que tous les pneus d’été n’ont pas les mêmes qualités. Le marché est saturé d’options, et certaines sont meilleures que d’autres.

Cherchez-vous un pneu qui procure le confort et le silence de roulement? Un pneu qui priorise la consommation d’essence? Un pneu qui favorise la conduite sportive? Il existe des options qui correspondent à ces besoins. Assurez-vous de faire une recherche pour trouver un modèle qui vous convient.

Certains fabricants obscurs pourraient vous tenter en raison d’un prix fort alléchant, mais Le Guide de l’auto ne recommande pas nécessairement ces pneumatiques aux qualités incertaines. S’il y a bien un aspect de votre véhicule sur lequel vous devriez investir convenablement, c’est bien les pneus. Seul point de contact entre vous et la routes, vos quatre pneus auront un impact majeur sur le comportement routier de votre véhicule.

Des pneus économiques pourraient notamment causer un bruit de roulement plus élevé, une usure prématurée ou même un manque de traction sur chaussée mouillée. Un pneu de qualité coûtera certes plus cher à l’achat, mais une meilleure durabilité ainsi qu’un confort amélioré à bord en valent certainement la dépense.

Pour tout savoir au sujet des pneus, consultez notre section spéciale à cet effet!