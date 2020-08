En vidéo : Antoine Joubert et sa passion pour les voitures des années 80

Lorsque notre chroniqueur Antoine Joubert se rend aux studios de Salut Bonjour, il est habituellement question des plus récentes actualités du monde automobile ou des nouveaux modèles de l’industrie. Mais pas cette fois!

Histoire de faire changement, Antoine a discuté de sa passion pour des voitures qui ont marqué son enfance et son adolescence. Aux côtés de sa fidèle Honda CRX Si 1991, il a expliqué être attiré par des voitures allemandes et japonaises des années 80 et du tournant des années 90, bien plus que les Muscle Cars, souvent associés à une démographie un peu plus âgée.

Récemment, Antoine s’est même rendu jusqu’en Colombie Britannique pour faire l’acquisition d’un véhicule dont il rêvait depuis longtemps : une Volkswagen Golf Rabbit GTI 1984. Accompagné de deux amis, il a ainsi traversé le pays au volant de ce bolide dont l’odomètre dépasse les 400 000 kilomètres!