Une Toyota Corolla GT-S 1985 vendue 4 fois son prix original

Est-ce une exagération de dire que la Toyota Corolla AE86 est une légende de l’automobile? Bien sûr, elle ne se compare pas à la Mustang ou à la Corvette, mais cette compacte japonaise commercialisée au milieu des années 1980 occupe une place spéciale dans l’histoire.

C’est certainement la Corolla la plus amusante à conduire que Toyota a jamais offerte!

Signe que certains amateurs s’ennuient de cette belle époque, un exemplaire de 1985 vient de se vendre pour 40 000 $ américains (environ 48 500 $ canadiens) par l’entremise du site d’enchères Bring a Trailer. C’est pratiquement quatre fois plus cher que son prix de vente original de 11 530 $ américains (13 700 $ canadiens).

Photo: Bring a Trailer

La voiture n’a jamais subi de dommages accidentels, mais elle a été victime d’un vol en 1994 (retrouvée peu de temps après). Elle s’est promenée de New York à la Floride en passant par la Caroline du Nord, où se trouvait son dernier vendeur. L’odomètre indique tout près de 112 000 milles, soit environ 180 000 kilomètres.

Sa valeur s’explique en partie du fait qu’il s’agit d’une version GT-S, la plus sportive, renfermant un moteur à quatre cylindres de 1,6 litre. La puissance de 112 chevaux n’a rien d’impressionnant, ni le couple de 100 livres-pied, mais c’était l’époque où le gros V8 de 5,0 litres de la Mustang GT générait seulement 210 chevaux, rappelons-le.

Photo: Bring a Trailer

Une boîte manuelle à cinq rapports se charge d’acheminer le tout aux roues arrière (14 pouces). Eh oui, contrairement à la berline Corolla, le coupé et le modèle à hayon conservaient la plateforme à propulsion de l’ancienne génération. Un différentiel à glissement limité est aussi inclus. C’est du sérieux!

Quant à la carrosserie, la peinture a été refaite à plusieurs endroits, mais les décalques GT-S au bas des portières demeurent. Les phares sont escamotables et le toit ouvrant s’opère électriquement. On ne peut manquer non plus le becquet avant et l’aileron arrière contrastants de couleur noire.

Photo: Bring a Trailer

Ça fait quand même sourciller de voir un acheteur payer un tel montant pour une Corolla GT-S 1985. Pour la moitié, vous pouvez mettre la main sur une Toyota Corolla Hatchback manuelle flambant neuve, comme celle que notre collègue Marc-André Gauthier a essayée récemment. Allez lire son compte rendu!

En vidéo : Antoine Joubert et sa passion pour les voitures des années 1980