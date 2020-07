Le Tesla Model Y arrive au Québec

Tesla augmente ses ventes pendant que l’industrie s’écroule

La publication cette semaine des résultats de ventes de voitures pour le mois de mars et le premier trimestre de 2020 a enfin permis de quantifier l’impact de la COVID-19 dans l’industrie automobile. Au Canada, on parle d’une baisse globale de 48% et 20%, respectivement, par rapport aux mêmes périodes …