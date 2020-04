Tesla augmente ses ventes pendant que l’industrie s’écroule

La publication cette semaine des résultats de ventes de voitures pour le mois de mars et le premier trimestre de 2020 a enfin permis de quantifier l’impact de la COVID-19 dans l’industrie automobile. Au Canada, on parle d’une baisse globale de 48% et 20%, respectivement, par rapport aux mêmes périodes de l’an dernier.

En fait, mis à part de très petits joueurs comme Ferrari et McLaren, tous les constructeurs ont chuté en ce début de 2020. Tous? Enfin, presque.

Tesla, encore une fois, fait bande à part. Bien que ses chiffres soient des estimations à 0,5% près, on apprend en consultant les données canadiennes du Automotive News Data Center que la compagnie d’Elon Musk a vendu 2 160 véhicules au premier trimestre, une hausse de 10,8% comparativement à 2019.

Aux États-Unis, la même source nous indique que les ventes de Tesla ont diminué d’environ 55 800 à 52 800 exemplaires pour cette période, une différence de 5,4%.

Photo: Tesla

En revanche, si l’on regarde au niveau mondial, c’est une autre hausse qu’on constate. Les quelque 88 400 unités qui ont été livrées représentent même un record du premier trimestre pour la marque.

La production et la demande pour les véhicules Tesla en Chine, qui commence à se relever de la crise de la COVID-19, expliquent en partie cette situation. Mentionnons par ailleurs que le tout nouveau Model Y, qui promet de surpasser la popularité de la Model 3, a commencé à être livré à ses premiers acheteurs en mars.

L’annonce positive de Tesla a momentanément fait grimper son titre à la bourse d’environ 15%.

Il faut quand même rester prudent jusqu’à la divulgation des résultats financiers du premier trimestre, attendus plus tard en avril. Et il y a fort à parier que les ventes du deuxième trimestre sonneront une cloche bien différente pour Tesla, alors que l’Amérique du Nord est frappée de plein fouet par la pandémie.

Son usine de Fremont, en Californie, demeure toujours fermée et personne ne sait quand elle pourra reprendre ses activités normales.

