Tesla : le Model Y arrive au Canada et sa valeur boursière explose

Bonne nouvelle pour les Canadiens qui ont commandé un exemplaire du très attendu Tesla Model Y : les livraisons au pays ont officiellement débuté hier.

Après avoir commencé avec la Californie et d’autres régions des États-Unis en mars, le constructeur de véhicules électriques se tourne donc maintenant vers l’international et c’est le Canada qui a droit au Model Y en premier.

Plus précisément, ce sont des clients en Colombie-Britannique qui ont pu prendre possession de leur multisegment compact basé sur la Model 3.

Voir cette publication sur Instagram Congratulations Owners, @teslamotorsand @elonmusk Team! 💙💯🇨🇦 Une publication partagée par Tesla Owners Club of BC (@bcteslaowners) le 9 Juin 2020 à 6 :40 PDT

Le Model Y connaîtra-t-il autant de succès que la populaire berline chez nous? Malgré l’engouement pour les véhicules utilitaires, ce sera difficile. Pourquoi? D’abord parce que son prix est passablement plus élevé (on parle de 75 990 $, car seules les versions Longue Autonomie et Performance sont disponibles pour l’instant) et ensuite parce qu’il n’est pas admissible ni au rabat fédéral de 5 000 $, ni au rabat du gouvernement du Québec de 8 000 $.

Éventuellement, une version Autonomie Standard s’ajoutera à la gamme, rendant le Model Y plus abordable et potentiellement éligible à un crédit.

Tesla vaut très cher

Stimulée par le développement d’une future batterie pour véhicules électriques capable de durer plus de 1,6 million de kilomètre, ainsi qu'un nouvel engagement à produire son semi-remorque plus rapidement que prévu, l’action de Tesla a dépassé cette semaine les 1 000 $, ce qui fait que la compagnie vaut maintenant plus que tout autre constructeur automobile – une autre raison pour Elon Musk de se péter les bretelles.

Avec une valeur boursière de plus de 183 milliards $US, Tesla trône en effet au sommet de l’industrie, devant Toyota (178 milliards $). Elle est même supérieure à la valeur combinée des trois constructeurs qui complètent le top 5, soit Volkswagen (86 milliards $), Honda (47 milliards $) et Daimler (47 milliards $).

Par contre, il faut rappeler que Tesla ne fait pas que produire des voitures. C’est aussi un important joueur dans le domaine de l’énergie solaire et des solutions de stockage d’énergie (Powerwall), entre autres.

En vidéo : le Tesla Cybertruck au Québec, c'est pour quand?