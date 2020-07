Chevrolet Traverse 2020: modèle familial par excellence

Le Chevrolet Traverse fait partie des nombreux véhicules utilitaires de taille intermédiaire que l’on trouve sur le marché actuellement. Puissant et spacieux, il est proposé en plusieurs versions adaptées aux besoins d’une famille.

L’acheteur qui désire un utilitaire de taille intermédiaire a le choix. Il a beaucoup de choix, peut-être même trop. Si bien que certains modèles vivotent loin derrière les plus populaires, l’attention des acheteurs étant concentrée sur ces derniers. Car, il faut l’admettre, bien des consommateurs agissent comme des moutons et optent pour le modèle le plus vendu. C’est un peu comme le principe expliquant la popularité des saucisses Hygrade!

Le Chevrolet Traverse, un utilitaire à 7-8 places, fait partie de ces modèles qui éprouvent des difficultés à convaincre les acheteurs. Au Canada, ses ventes annuelles le placent en milieu de peloton. En 2019, il a bel et bien devancé le Nissan Pathfinder et le Mazda CX-9 au palmarès des ventes, mais il a également terminé l’année loin derrière les Kia Sorento, Toyota Highlander et Ford Explorer, les trois favoris (dans l’ordre) parmi les modèles à 7 places du même genre.

CONÇU POUR LA FAMILLE

Assemblé au Michigan, le Chevrolet Traverse a des dimensions assez imposantes : long de 5,2 m, il pèse 2 tonnes et peut transporter sept ou huit personnes selon la version choisie. Et des versions, il en pleut! Le catalogue du modèle 2020 en présente six : les LS et LT, qui se veulent abordables, et les Premier et High Country, aussi luxueuses que coûteuses, sans oublier la variante RS à saveur « sportive » et la Grande Expédition LT, une sorte de « plus que LT », qui a été ajoutée à la gamme en 2019.

De nombreux éléments de sa dotation de série visent avant tout à satisfaire les attentes d’une cellule familiale. On n’a qu’à penser, par exemple, à la climatisation dotée de commandes séparées pour trois zones, aux chaînes sonores conçues pour une lecture audio en continu Bluetooth et compatibles avec les systèmes CarPlay d’Apple et Android Auto, de même qu’au système de point d’accès sans fil 4G LTE grâce auquel sept cellulaires et autres tablettes numériques peuvent accéder à internet en tout temps (aux frais de l’abonné du service internet, cela va de soi). C’est sans oublier les 10 porte-gobelets que l’on retrouve un peu partout dans l’habitacle!

Photo: General Motors

Comparativement au Traverse 2008 de première génération, le modèle 2020 de seconde génération affiche des formes moins rondelettes qui donnent l’impression qu’il est même moins massif. La hauteur réduite de sa carrosserie rappelle le style du GMC Acadia, un modèle comparable, et son vitrage lui donne un air de famille propre au Chevrolet Tahoe.

Lancé en 2017, il n’est plus tout à fait nouveau, non plus. Pas surprenant que le constructeur ait déjà diffusé les premières photos de son remplaçant, le Traverse... 2022 (voir l’encadré). Mais cela n’enlève rien au modèle actuel. Au contraire, l’acheteur habile pourra même exiger dès maintenant du représentant d’un concessionnaire qu’il aiguise son crayon!

QUOI DE NEUF POUR 2020?

Avec une version légèrement modernisée sur le point d’arriver, le Traverse 2020 n’a pas été conçu pour transformer ce créneau. Cela ne l’empêche toutefois pas de bénéficier de certaines améliorations comparativement au modèle 2019.

On pense, par exemple, au nouveau système d’infodivertissement Chevrolet de troisième génération, qui est un peu plus sophistiqué, et à sa caméra arrière à haute définition, qui retransmet des images beaucoup plus nettes surtout en conditions nocturnes (encore faut-il que la lentille de sa caméra soit propre). En outre, les RS, Premier et High Country disposent désormais de caméras Surround Vision, qui montrent sur un écran le pourtour du véhicule sur 360 degrés lorsque l’on enclenche la marche arrière.

Photo: General Motors

Précisons que le Traverse a été le premier véhicule offert en Amérique avec un système bloquant le levier de vitesses pendant 20 secondes pour rappeler à un conducteur novice qu’il doit d’abord attacher sa ceinture de sécurité. Ce système est incorporé à la fonction « Ado » de série et il a été conçu pour apprendre à ces débutants qu’il faut la boucler avant de rouler!

Depuis 2019, un seul moteur figure au catalogue de ce modèle. Il s’agit d’un puissant V6 de 3,6 L jumelé à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports très souple. Ce moteur que partagent les Buick Enclave et GMC Acadia est plutôt glouton, comme en témoigne sa cote moyenne de 11,8 L/100 km. En revanche, ses 310 ch procurent au Traverse d’excellentes accélérations (0-100 km/h en 7 s environ) et des reprises soutenues. Une transmission intégrale réactive figure aussi au catalogue. Offerte en option pour les versions d’entrée de gamme LS et LT (3 000 $), elle fait partie de la dotation de série des autres moutures.

De plus, toutes les versions, sauf les Traverse LS à deux et à quatre roues motrices, sont livrées avec un attelage à remorque et un système de refroidissement de plus haute capacité permettant le remorquage de charges atteignant 2 268 kg (5 000 lb). Cette cote qui se compare à celle des modèles favoris de ce créneau constitue un attrait principal de ce véhicule.

Le Traverse plaît beaucoup aux automobilistes qui veulent un intérieur transformable au coffre volumineux. Dans le cas de ce Chevrolet, les cotes de son coffre parlent d’elles-mêmes : elles vont de 651 à 2 781 L, sont supérieures à celles du Sorento et comparables à celles du Highlander.

Photo: Chevrolet

On trouve aussi de nombreux espaces de rangement pratiques dans l’habitacle. Le plus original est celui qui se cache derrière l’écran tactile, au centre du tableau de bord de toutes les versions, sauf des LS. En appuyant sur un bouton, l’écran de 8 po se soulève grâce à un mécanisme électrique et découvre une petite cavité où il est possible de cacher des objets utiles ou précieux. Cet espace ressemble à un petit coffre-fort, mais on espère que la batterie du véhicule ne tombe jamais à plat!

