Le Chevrolet Traverse 2021 s’offre une mise à jour

Alors qu’une refonte complète attendait ses grands frères, le Tahoe et le Suburban, le Chevrolet Traverse n’en est qu’à la moitié du parcours de sa génération actuelle. Pour 2021, il ne reçoit donc que quelques retouches et ajustements à son équipement.

Au lieu d’adopter lui aussi des airs de Silverado, le VUS intermédiaire à trois rangées se dote de phares amincis de même que d’une calandre plus moderne ayant davantage l’apparence d’une seule et même grille. Le bas du pare-chocs avant et les logements pour les phares antibrouillard ont également été remodelés. Notons que la version haut de gamme High Country propose des garnitures au fini bronze.

Photo: General Motors

Sur les côtés, quatre nouveaux modèles de jantes sont disponibles, tandis qu’à l’arrière, les feux à DEL arborent un look rafraîchi avec une signature en « X ».

À l’intérieur, les designers n’ont apporté aucun changement esthétique. Attendez-vous toutefois à de nouvelles options pour les sièges et à un pare-soleil électrique de toit vitré arrière (optionnel). Il est aussi possible d’obtenir un affichage numérique de huit pouces derrière le volant ainsi que l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto.

Par ailleurs, l’équipement de sécurité du Traverse est bonifié afin d’inclure plus de caractéristiques de série, comme le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons et l’aide au maintien dans la voie.

Photo: General Motors

Sans surprise, le V6 de 3,6 litres continue de développer 310 chevaux et un couple de 266 livres-pied via une boîte automatique à neuf rapports, permettant de remorquer des charges maximales de 5 000 livres. C’est le seul groupe motopropulseur disponible. Encore une fois, le rouage intégral sera optionnel dans les versions LS et LT, mais de série dans tous les autres modèles.

Le Chevrolet Traverse 2021 sera en vente à l’automne. Ses prix seront annoncés d’ici là, mais ils ne devraient pas vraiment s’éloigner de ceux affichés actuellement (PDSF à partir de 36 098 $).