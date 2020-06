Le Buick Envision 2021 change de look et ça fait du bien

Après avoir ajouté récemment à sa gamme le tout nouveau Encore GX, Buick nous annonce l’Envision 2021 de deuxième génération, un véhicule qui avait bien besoin de changement après avoir vu le jour il y a cinq ans.

Sera-t-il en mesure de quitter le bas du classement des ventes de VUS compacts de luxe? Ce ne sera vraiment pas facile, mais les premières images et informations dévoilées aujourd’hui sont encourageantes.

Plus bas et plus large, le Buick Envision 2021 adopte des proportions et des lignes franchement plus attrayantes que le modèle actuel tout en se donnant des airs plus raffinés. C’est encore plus vrai en version haut de gamme Avenir (l’équivalent de Denali chez GMC), une première pour ce VUS.

L’habitacle sera bien sûr transformé lui aussi, mais malheureusement, aucune image n’est dévoilée pour l’instant. Soulignons le nouvel écran tactile optionnel de 10 pouces – du jamais vu chez Buick – accompagné des applications Amazon Alexa et Spotify en plus des incontournables Apple CarPlay et Android Auto.

Photo: General Motors

Autre bonne nouvelle : le moteur atmosphérique de 2,5 litres développant 197 chevaux ne semble plus faire partie des plans. Seul le moteur turbo de 2,0 litres a été annoncé pour le nouvel Envision 2021. Reste à voir si sa puissance augmentera un peu (actuellement 252 chevaux). Il fera encore équipe avec une boîte automatique à neuf rapports et un rouage intégral de série.

L’emphase sur la sécurité demeure. Tous les modèles comprendront une alerte de prévention de collision, un témoin de distance avec le véhicule qui précède, le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, un avertisseur de sortie de voie avec aide au maintien dans la voie, un radar de stationnement arrière, un siège du conducteur avec alerte de sécurité et une caméra de recul en HD.

À tout ceci pourront s’ajouter des dispositifs optionnels tels qu’un radar de stationnement avant, une aide au stationnement améliorée, un système de vision périphérique en HD, l’alerte de circulation transversale arrière, l’alerte de changement de voie avec détection d'obstacles sur les côtés, un affichage tête haute et un rétroviseur numérique.

Toujours fabriqué en Chine, le Buick Envision 2021 arrivera sur le marché canadien au début de l’an prochain. Plus de détails ainsi que les prix seront connus au cours des mois à venir.

En vidéo : le Buick Encore GX 2020 est-il toujours dans la course?