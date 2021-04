En vidéo : le Buick Envision 2021 se refait une beauté

Que pensez-vous du nouveau Buick Envision 2021?

Je possède un Buick Encore 2016 et j’aimerais un VUS de plus grand format. J’ai vu circuler des photos du Envision 2021 et j’étais curieuse de connaître votre avis. ----------------- Bonjour Geneviève, À la fin du mois de mai, General Motors a effectivement dévoilé de manière virtuelle le Buick Envision …