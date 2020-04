Un V6 biturbo de 400 chevaux pour la Nissan Z?

Une nouvelle génération du coupé sport de Nissan est en route et devrait voir le jour dans la prochaine année, ce qui est une très bonne chose parce que la 370Z actuelle date de 2009 et qu’elle n’attire à peu près plus l’attention des amateurs de performance.

Pendant un certain temps, des rumeurs voulaient que Nissan opte pour la voie de l’électrification, mais maintenant des informations un peu plus crédibles pointent vers quelque chose de différent.

Selon le site britannique Autocar, la prochaine mouture remplacera le V6 atmosphérique de 3,7 litres développant 332 chevaux par un V6 biturbo de 3 litres. Et dorénavant, ce n’est plus la cylindrée qui dicterait le nom du modèle, mais plutôt la puissance. Êtes-vous prêt pour une Nissan 400Z avec 400 chevaux sous le capot?

Photo: Nissan

Évidemment, on ne parle pas d’un tout nouveau moteur. Aux prises avec d’importantes difficultés financières, le constructeur japonais tente par tous les moyens de sauver de l’argent, alors il est logique d’utiliser ce qui existe déjà.

Le V6 biturbo en question provient de l’Infiniti Q60 Red Sport 400. Comme son nom l’indique, cette dernière génère également 400 chevaux. La différence, c’est qu’elle exploite un rouage intégral, alors que la future Nissan Z devrait conserver ses roues motrices arrière. Il faudra voir ce que ça donne côté accélération, la plus explosive des Q60 passant de 0 à 100 km/h en cinq secondes.

Sans aucun doute, une 400Z serait plus légère que son pendant d’Infiniti. Et n’oublions pas non plus qu’une version NISMO plus puissante suivra inévitablement.

Une question se pose, par ailleurs : Nissan conservera-t-il la boîte manuelle à six rapports en plus de l’automatique à sept rapports? Encore là, ce serait une bonne nouvelle pour les acheteurs – et une façon de se démarquer de rivales comme la Toyota GR Supra. Cette dernière, qui grimpe à 382 chevaux pour 2021, n’offre qu’une boîte automatique à huit rapports, rappelons-le.

