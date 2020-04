30 ans plus tard, cette Countach est encore neuve et elle est à vendre à Montréal

Il est toujours curieux de retrouver une voiture qui, quelques décennies après être sortie de chez le concessionnaire, est encore neuve. Quand il s’agit d’une Chevrolet Chevette ou d’une Plymouth Reliant K, c’est rigolo.

Quand il est question d’une Lamborghini Countach 1990, ça devient un peu plus sérieux.

Et le concessionnaire Lamborghini de Kirkland à Montréal en a une en inventaire.

Son odomètre n’affiche que 135 kilomètres, ce qui en fait une voiture carrément neuve bien qu’elle soit âgée de trente ans.

Il s’agit d’une version spéciale soulignant le 25e anniversaire de la marque. Seulement 657 exemplaires ont été assemblés.

Comme on peut le voir sur les photos, la carrosserie est peinte en noir et l’intérieur, entièrement enveloppé de housses de plastique à l’effigie de la marque au taureau, est beige. On ne voit toutefois pas son moteur V12 de 5,2 L.

Elle affiche un prix de 799 900 $ CAN.

À titre de comparaison, sur le site de DuPont Registry est affichée une autre Lamborghini Countach édition 25e anniversaire. On en demande 259 950 $ US (368 583 $ CAN). En revanche, elle a parcouru 30 724 milles, soit environ 49 445 kilomètres.

