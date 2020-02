Un peu de neuf pour les Volvo S90 et V90

Volvo a annoncé aujourd’hui quelques changements à ses deux plus grands modèles de voitures, c’est-à-dire la berline S90 et la familiale V90/V90 Cross Country.

Sur le plan du design, les phares antibrouillard, le bas du pare-chocs avant et l’aileron arrière sont redessinés, mais seul un œil averti remarquera la différence. Idem pour les feux arrière de la familiale, qui intègrent désormais des clignotants séquentiels. Volvo propose aussi de nouvelles couleurs et jantes pour rehausser le look extérieur.

Photo: Volvo

Dans l’habitacle, il est question d’une chaîne audio Bowers & Wilkins améliorée avec un amplificateur plus puissant, un système d’atténuation automatique du bruit du véhicule et même un nouveau réglage qui imite le son d’une boîte de jazz. Notons aussi que les prises de courant arrière de 12 volts ont été remplacées par des ports de type USB-C et qu’un plateau de recharge sans fil est disponible.

En outre, le conducteur pourra maintenant surveiller la qualité de l’air à l’intérieur de la voiture via l’écran central. Le système évolué de purification d’air peut éliminer la quasi-totalité des micro particules en suspension en quelques minutes seulement, au dire de Volvo.

Côté matériaux, la compagnie arrive avec une option plus écolo dépourvue de cuir dans les versions haut de gamme. Des sièges recouverts d’un lainage exclusif pourront également être choisis.

Photo: Volvo

En terminant, Volvo parle d’offrir avec tous ses modèles un système hybride léger de 48 volts, comme ceux qui commencent à se répandre à travers l’industrie automobile. La consommation d’essence sera légèrement réduite grâce à la récupération d’énergie.

Les Volvo S90 et V90 mises à jour devraient arriver sur le marché plus tard cette année en tant que modèles 2021. Mentionnons toutefois que leurs ventes combinées au Canada ont chuté de 835 à 295 unités en 2019, loin derrière les multisegments XC40 (2 132), XC60 (3 045) et XC90 (2 733).