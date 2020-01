Voici pourquoi on ne doit jamais mettre les pieds sur le tableau de bord

On a tous déjà vu quelqu’un le faire. Peut-être le faites-vous à l'occasion lorsque la route est longue et que vos jambes sont lourdes.

Vous profitez d’un long voyage sur la route pour relaxer dans le siège du passager en enlevant vos chaussures et en déposant vos pieds sur le tableau bord… sans vraiment penser au champ de vision du conducteur ni à votre propre sécurité.

Dans l’éventualité d’une collision, les conséquences pourraient être très graves, surtout si les coussins gonflables se déploient.

Vous en voulez la preuve?

Il y a quelques jours, un agent de police au Pays de Galles a publié sur Twitter la radiographie d’une jeune femme, Audra Tatum, qui a subi d’importantes fractures et dislocations au niveau des jambes et des hanches lors d’un accident survenu en 2015. Tout ça parce qu’elle avait les pieds sur le tableau de bord au moment de l’impact.

Here is an X-ray of horrific injuries sustained to the front seat passenger who had their feet on the dashboard at the time of a collision. If you see your passenger doing it stop driving and show them this. pic.twitter.com/f3XCT8ePvi