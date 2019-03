Sur la route : le Honda Passport 2019 se vendra comme des petits pains chauds!

Le manufacturier Honda lance un nouveau VUS cinq passagers sur le marché canadien. Le Passport arrivera en concession au cours des prochaines semaines, mais entre-temps, l’équipe du Guide de l’auto s’est rendue au lancement du véhicule et a partagé la route avec… des animaux sauvages.

Au cours de cette capsule Sur la route, le journaliste du Guide de l’auto Antoine Joubert conduit et critique le Honda Passport 2019 qu’il a récemment mis à l’essai dans la région des Laurentides. Ce nouveau véhicule utilitaire sport du constructeur asiatique fera assurément un tabac au Canada, et plus spécialement au Québec. Et vous, comment le trouvez-vous?