Faut-il craindre l'achat d'une Subaru Outback à moteur quatre cylindres?

J’envisage l’achat d’une Subaru Outback de 2017 à 2019 avec moteur quatre cylindres, mais plusieurs personnes me disent que ce moteur consomme de l’huile. Comme il est moins cher, devrais-je m’inquiéter ou opter pour le six cylindres?

----------------------

Bonjour Sophie,

Il est vrai que le quatre cylindres a connu son lot de difficultés. Subaru en est d’ailleurs conscient et a jusqu’ici honoré tout problème concernant cette défaillance. Je ne craindrais toutefois pas l’achat d’une Outback récente à cause de ça, car tout semble avoir été résolu. Sachez qu’un moteur à plat (à cylindres opposés) est plus propice à consommer de l’huile qu’un moteur en ligne, et qu’il faut toujours considérer une consommation d’un litre à un litre et demi comme normale pour chaque intervalle de changement d’huile. Aussi, il est important de respecter les échéanciers de changements d’huile sur ces modèles, puisque la consommation d’huile pourrait augmenter si celle-ci est usée.

Je vous avoue cependant préférer le moteur six cylindres au quatre cylindres. Non pas pour sa puissance, mais parce qu’il a su démontrer une fiabilité exceptionnelle depuis son arrivée. On le retirera l’an prochain pour le remplacer par un quatre cylindres de 2,4 litres turbocompressé, lequel devrait consommer moins d’essence. Par contre, ce dernier devra prouver sa fiabilité et n’offrira certainement pas la douceur du six cylindres actuel.

Bref, si vous en avez les moyens, le six cylindres est un meilleur choix. Or, je ne bannirais pas le quatre cylindres s’il s’agit de la seule possibilité pour vous.