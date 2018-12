Voici d’autres Suzuki Jimny qu’on n’aura pas

Plus tôt cette année, on vous avait montré un petit VUS hors-route ultra mignon nommé le Suzuki Jimny, un véhicule japonais qui ne sera malheureusement pas commercialisé ici. Du moins, pas à court terme.

Vos réactions ont été les mêmes que les nôtres, et comme vous, nous croyons qu’un tel véhicule vivrait un succès monstre sur nos routes. Hélas, Suzuki n’est plus parmi nous. Le constructeur demeure toutefois très présent dans son pays natif, le Japon, où il dévoilera deux variantes encore plus désirables le mois prochain.

Même les noms sont cool

Ces véhicules seront présentés au Tokyo Auto Salon, en janvier, et seront chacun équipés d’accessoires hors-route afin d’agrémenter les prouesses aventurières du déjà très compétent Suzuki Jimny.

Le premier, c’est le Jimny Survive, qui conserve la même carrosserie que le modèle d’origine en lui ajoutant des plaques de protections, un exosquelette en cas de roulis, un support de toit renforcé, des protecteurs de phares, de nouveaux pare-chocs, une suspension modifiée et des pneus qui semblent avoir été conçus pour affronter les cailloux les plus pointus de la planète. Sans oublier son allure adorable!

Photo: Suzuki

Mais c’est le deuxième modèle qui est le plus intriguant. Il se nomme le Jimny Sierra. Oui, comme notre GMC. Lui aussi, c’est un «pickup», mais une version beaucoup plus minuscule de ce qu’il se vend sur nos routes.

Parmi les modifications, on remarque entre autres une calandre entièrement repensée rappelant le Toyota Land Cruiser d’autrefois. Sur les parties latérales du camion, on aperçoit une finition en bois et sa caisse ressemble à celle d’une vielle camionnette des années soixante.

Photo: Suzuki

On ignore ce que ce mini camion pourrait remorquer avec son minuscule moteur de 660cc d’une puissance «titanesque» de 64 chevaux. Toutefois, grâce à son système à quatre roues motrices avec différentiels verrouillables et une bonne vielle boîte manuelle à six rapports, le Jimny est monté comme une véritable machine hors-route. Dommage qu’on en soit privé ici.