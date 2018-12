C'est confirmé, le Land Rover Defender reviendra en 2020

Depuis que le groupe indien Tata Motors ait repris la marque britannique Jaguar Land Rover (JLR) sous son aile, on a eu droit à une panoplie de belles bagnoles et de VUS absolument sublimes.

Mais pour plusieurs, un «vrai» Land Rover, c’est un Defender. Un véhicule qui ne fait plus partie de la gamme depuis quelques temps. Et bien, selon Land Rover, il sera de retour l’année prochaine!

Une légende

Le Land Rover Defender – vendu sur notre marché entre les années 50 et 70, puis de retour dans les années 90 – est actuellement l’un des véhicules hors-route les plus recherchés de la planète, avec un prix de vente pouvant facilement dépasser les 100 000$ lorsqu’en bon état. Il est devenu une véritable pièce de collection.

Photo: Land Rover

Or, le retour d’une telle légende signifie que le constructeur a énormément de pression sur les épaules afin de satisfaire les puristes, et c’est pour cela que les prototypes sont déjà mis à l’épreuve dans les climats et terrains les plus ardues de la planète, a confirmé JLR dans son annonce. On nous parle même de tests effectués dans le grand nord canadien!

Le constructeur affirme que le nouveau Defender sera commercialisé vers la fin de l’année 2019 comme modèle 2020. On promet aussi le véhicule Land Rover le plus robuste jamais produit, capable d’opérer à des températures pouvant aller jusqu'à des froids de -40 °C et des chaleurs de plus de 48 °C tout en étant apte à rouler à une altitude de plus de 13 000 pieds.

Pour le moment, on n’a qu’une seule image du véhicule camouflé, sans spécifications techniques annoncées. On remarque toutefois une forme angulaire et carrée, comme son prédécesseur.

JLR promet aussi des déclinaisons à deux et quatre portes, chose qui permettra à ce nouveau Defender de rivaliser la plus récente brochette de véhicules hors-route, comprenant des véhicules comme le Jeep Wrangler, le Mercedes-Benz Classe G, le Toyota 4Runner et le prochain Ford Bronco.