Repousser les limites de l’aventure avec le concept AEV Sierra Grande

S'aventurer dans les Rocheuses avec les GMC Canyon AT4X et Sierra HD AT4X AEV

Il y a quelques semaines, le Guide de l’auto s’était déplacé à Palm Springs pour conduire la gamme ZR2 Bison de Chevrolet . Les camionnettes Colorado et Silverado HD avaient été mises à l’épreuve sur la route et en dehors. Cette démonstration a montré leur polyvalence et leurs capacités à …