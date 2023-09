Une collection de 230 voitures anciennes à vendre à Edmonton

Nous vous avons parlé il y a trois ans d’une collection de 24 répliques des bolides des films Rapides et dangereux cachée à Edmonton. En voici une autre qui intéressera cette fois les amateurs de voitures anciennes. Elle contient au-delà de 230 modèles et est à vendre au grand complet!

Cette collection incroyable a été bâtie pendant plus de trois décennies par un Français du nom d’André Moizard, qui a déménagé en Alberta durant les années 1980. Il est décédé récemment.

Passionné d’automobiles depuis toujours, notamment à partir de l’époque où il a appris à démonter et à remonter une Citroën 2CV, l’homme travaillait dans la gestion de fermes et de terres agricoles. Il avait développé de nombreux contacts à la grandeur du continent, mettant la main sur des véhicules de Seattle jusqu’au Québec.

Photo: Prairie Auctions

On raconte que ses marques préférées étaient Jeep et Cadillac, bien que Moizard appréciait le plus passer du temps au volant de sa vieille camionnette Dodge 6x6 modifiée, semble-t-il. Sa collection comprend aussi un certain nombre de Citroën Traction Avant, en souvenir de l’époque où il était un bambin en France.

Soulignons par ailleurs les Volkswagen Beetle qu’affectionnait sa fille et la Pontiac Parisienne qu’il a achetée parce que son épouse venait de la capitale française.

Photo: Prairie Auctions

Comme vous le verrez sur les quelques images dans notre galerie de photos au haut de la page, les voitures de la collection de Moizard se trouvent aujourd’hui dans différents états, certaines étant beaucoup plus usées par le temps que d’autres. Il y a en revanche de vrais bijoux, par exemple une Buick 40 Sportsman 1930 (ci-dessus).

Vous pouvez aussi consulter le site de Prairie Auctions, qui s’occupe de la vente. Avis aux intéressés : les enchères en ligne se terminent mardi, le 12 septembre.

