Les meilleurs endroits pour faire entretenir votre véhicule en 2023

La valeur du marché de l’entretien et des réparations automobiles est en baisse cette année selon les plus récentes données de la firme J.D. Power Canada. On parle de 9,1 milliards $ comparativement à 10,9 milliards $ en 2022. Il s’agit d’un niveau à peu près égal à celui d’avant la pandémie.

Les concessionnaires automobiles ont enregistré 61% des visites dans les départements du service l’an dernier (+3%). Les ateliers indépendants représentent les 39% restants.

L’inflation, encore et toujours

On apprend du même coup que la dépense moyenne pour une visite chez le concessionnaire en 2023 était de 432 $, en hausse par rapport aux 394 $ de 2022. Dans les autres centres d’entretien, c’est 262 $, une augmentation de 15 $.

« L’inflation a certainement eu un impact sur l’entretien et les réparations de véhicules, remarque J.D. Ney, directeur des affaires automobiles chez J.D. Power Canada. Le coût moyen des visites a grimpé, mais le nombre de visites a diminué. »

Photo: Volkswagen

La firme de recherche a découvert que les concessionnaires réussissent les travaux nécessaires dès la première visite dans 93% des cas. Par contre, les ateliers indépendants font mieux avec un taux de réussite de 95%.

Les meilleurs endroits pour l’entretien

L’enquête menée par J.D. Power Canada auprès de propriétaires de véhicules âgés de 4 à 12 ans (encore couverts par la garantie ou non) révèle par ailleurs un degré de satisfaction moins élevé chez les concessionnaires (799) que chez les garages indépendants (808).

Du côté des premiers, ce sont les concessionnaires Lexus et Volkswagen qui font meilleure figure. Pour Lexus, il s’agit d’une deuxième année consécutive au sommet du classement. La marque Toyota arrive troisième, alors que Subaru apparaît au dernier rang. Surpris?

Photo: J.D. Power Canada

Les ateliers Jiffy Lube se retrouvent en tête parmi les autres centres d’entretien, suivis de Great Canadian Oil Change. À l’inverse, les conducteurs canadiens se sont dits le moins satisfaits par Canadian Tire et Costco.

Photo: J.D. Power Canada

En vidéo : Évitez les accidents de voiture pour la santé… de votre portefeuille