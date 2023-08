La Dodge Charger Daytona SRT Concept en couverture du Guide de l'auto 2024

Le Guide de l’auto 2024 sera en vente le 25 août prochain, mais il est possible de le précommander dès maintenant! Et pour la page couverture, nous avons décidé de faire figurer une voiture électrique qui se veut futuriste, mais qui fait aussi un joli clin d'œil au passé : la Dodge Charger Daytona SRT Concept.

Après les couleurs pastels entourant le Volksagen ID.Buzz lors de l'édition 2023, nous avons placé la Charger dans une ambiance cyberpunk, qui correspond parfaitement à son design intimidant. L'équipe du Guide de l'auto est allée jusqu'à Detroit, où Dodge nous a permis de prendre une photo inédite. Ainsi, la voiture est réellement mise en valeur sur la couverture du livre.

Bien qu'il ne s'agisse encore que d'un concept, il ne fait aucun doute que la future Charger électrique va beaucoup ressembler au modèle que vous avez sous les yeux. Les designers se sont clairement inspirés de la première Charger. D'autre part, le fait que ce concept porte le nom Daytona n'est pas anodin. Cela fait référence au modèle 1969, un véhicule emblématique de Dodge. Dotée d'un gros aileron arrière et d'une partie avant plus aérodynamique, cette Charger pas comme les autres avait d'ailleurs été pilotée par Jacques Duval sur le Circuit Mont-Tremblant.

Dans la future Charger électrique, il n'y aura évidemment plus de V8 à essence. Toutefois, la voiture sera dotée d'un système reproduisant le son d'un échappement. Et, le niveau sonore pourra grimper jusqu'à 126 décibels, ce qui correspond exactement au volume atteint par un moteur Hellcat! En plus du son, les performances s'annoncent également décoiffantes puisque la puissance maximale annoncée devrait approcher les 700 chevaux. Connaissant l'appétence de Dodge pour les puissances déraisonnables, les valeurs pourraient grimper encore plus haut dans les années suivant la commercialisation du modèle.

Un Guide de l’auto encore plus complet en 2024

Le Guide de l’auto 2024 est plus fourni que jamais cette année avec une multitude de matchs comparatifs et de dossiers exclusifs.

Parmi les dossiers à ne pas manquer :

La voiture électrique est-elle faite pour vous?

Un dossier techno parlant des technologies qui nous réservent l'avenir

Un dossier complet retraçant les 60 ans d'histoire de la Porsche 911

Un match comparatif avec quatre berlines électriques

L'essai des quatre multisegments urbains les moins chers du marché

Trois compactes sportives à hayon conduites sur la route et sur la piste

En plus du dossier électrique précemment cité, sachez que Le Guide de l’auto rassemble également tous les modèles électrifiés (100% électriques, hybrides et hybrides rechargeables) offerts sur le marché. Ceux-ci sont d’ailleurs facilement identifiables grâce à un pictogramme spécial, pour une consultation optimale.

Comme le veut la tradition, notre équipe vous présente aussi les meilleurs achats de l'année dans chaque catégorie.

En précommande sur QUB Livre dès maintenant

Le Guide de l’auto 2024 sera en vente dès le 25 août prochain. Il est possible de précommander votre exemplaire sur le site de QUB Livre dès aujourd’hui en suivant ce lien : https://qublivre.ca/products/le-guide-de-lauto-2024