Mon premier Guide de l'auto : voici notre nouveau livre destiné aux enfants

Référence des passionnés d'automobile depuis 1967, le Guide de l'auto est un ouvrage que vous êtes nombreux à vous procurer chaque année. En cette fin d'année 2023, nous sommes heureux de vous annoncer qu'un tout nouveau Guide de l'auto fait son arrivée sur le marché : Mon premier Guide de l'auto.

Il s'agit d'un livre destiné aux enfants, afin de les initier à l'automobile et de leur expliquer plein de choses à propos de cet univers passionnant. C'est en voyant que les plus petits étaient trop jeunes pour lire le Guide de l'auto pour adultes que Julien Amado, notre rédacteur en chef a eu l'idée d'écrire un livre qui s'adresse exclusivement aux enfants:

« Lors des différents salons automobiles au Québec où nous rencontrons le public, j'ai remarqué que les plus jeunes qui achetaient le Guide de l'auto à notre kiosque avaient 11 ou 12 ans. Mais il était très rare que des plus petits demandent le livre à leurs parents. Comme le même schéma se répétait souvent, je me suis dit qu'il nous manquait un ouvrage spécifique, qui ne serait destiné qu'aux enfants. C'est comme ça que Mon premier Guide de l'auto a vu le jour », explique-t-il.

Dans le livre, il est évidemment question des véhicules qui ont marqué l'histoire de l'automobile, les plus mythiques, les plus rapides, les plus vendus, les voitures vues au cinéma etc.

Une autre partie de l'ouvrage, intitulée « comment ça marche?» a pour but de vulgariser le fonctionnement d'un moteur, d'un turbo, d'une boîte de vitesses, des pneus, des freins et de plein d'autres pièces montées dans une voiture. Les modèles électrifiés (hybrides, électriques et à hydrogène) ont évidemment leur section dédiée, puisqu'ils prennent de plus en plus de place dans le paysage automobile actuel.

Sachant que les anglicismes sont très présents dans le domaine automobile, nous avons également ajouté un lexique avec l'explications des termes automobiles les plus courants et leur traduction en français. Un bon moyen d'initier la jeune génération aux véritables termes français, et de poursuivre la mission initiée par Jacques Duval, pour qui la qualité de la langue était primordiale.

Mon premier Guide de l'auto parle aussi des différentes catégories de véhicules (berlines, coupés, VUS, fourgonnettes, etc.) et explique aux enfants comment les reconnaître dans la rue. Mais aussi du sport automobile, et des moyens mis à la disposition des enfants pour conduire avant d'avoir leur permis de conduire (en toute légalité rassurez-vous).

En précommande sur QUB Livre dès maintenant

Mon premier Guide de l’auto sera en vente dès le 8 novembre prochain. Il est aussi possible de précommander votre exemplaire directement sur le site de QUB Livre dès aujourd’hui en suivant ce lien : https://bit.ly/mon-premier-guide-de-lauto