Plusieurs dizaines de Plymouth Superbird et Dodge Charger Daytona réunies à Chicago

Balado : pourquoi les Dodge Charger Daytona et Plymouth Superbird sont-elles aussi mythiques?

Respectivement introduites en 1969 ½ et 1970, les Dodge Charger Daytona et Plymouth Superbird sont encore considérées comme mythiques une cinquantaine d’années plus tard. Pour mieux comprendre l’engouement et le contexte entourant ces deux voitures à l’esthétisme polarisant, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Benoit Lavigne à l’émission Le …