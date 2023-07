Un nouveau système antivol pour voitures efficace à 99,9 %

Les vols de véhicules sont en forte hausse un peu partout. Au Québec seulement, le nombre a explosé depuis deux ans, ayant atteint 10 505 en 2022. Et comme nous en avons parlé le mois dernier, la technologie facilite drôlement la vie des voleurs.

Heureusement, elle peut aussi servir à trouver de nouvelles solutions pour contrer le problème, comme celle élaborée par des chercheurs américains de l’Université du Michigan.

Il s’agit d’un dispositif qui se branche entre la batterie de 12 volts et le système électrique du véhicule afin de détecter les variations de tension. Pour pouvoir démarrer le moteur, le dispositif a besoin d’un code numérique (entré au moyen d’un clavier) ou d’une empreinte digitale (via un lecteur d’empreinte). Autrement, il limite le courant qui peut être extrait de la batterie, permettant seulement de faire fonctionner certains accessoires comme les phares, les clignotants et les essuie-glaces.

Photo: University of Michigan

L'équipe de chercheurs mentionne une autre option possible : activer les accessoires en question dans une séquence prédéterminée qui produirait la bonne variation de tension, donnant ainsi le feu vert au démarrage.

Un voleur pourrait toujours essayer d’entrer un code à l’aide du clavier ou même de tromper le lecteur d’empreinte digitale, mais après un certain nombre de tentatives infructueuses, l’alarme se déclencherait. Puis, si une source d’alimentation non autorisée est branchée à la voiture, le système électrique s’éteindrait complètement par mesure préventive.

Selon les chercheurs, qui ont mené des tests sur huit véhicules différents jusqu’à maintenant, ce nouveau dispositif antivol serait efficace à 99,9%, car pratiquement impossible à pirater. D’autres tests suivront au cours des trois prochaines années, ensuite un prototype commercialisable, alors il faudra être très patient avant de peut-être voir un tel produit débarquer sur le marché.

En attendant, prenez le temps de lire et de mettre en application nos trucs pour prévenir le vol de votre auto ou visionnez notre capsule vidéo :

En studio : Comment se protéger contre le vol de véhicule?